Ugrožava li pametni telefon vašu privatnost? Evo kako možete doznati

Mnoge aplikacije koje svakodnevno koristite vrlo su invazivne. Ali, to ne znači kako morate tvrtkama i brokerima podataka olakšavati dobivanje i korištenje vaših informacija.

Ako imate pametni telefon i provodite neko vrijeme na webu, vjerojatno je kako su barem neki od vaših osobnih podataka u nekom trenutku prikupljeni, podijeljeni i prodani.

Vjerojatno ne čudi to što aplikacije društvenih medija provode značajnu količinu prikupljanja i dijeljenja podataka. One iza koje stoje Google i Meta Platforms su među najgorim.

Uz to, svaka kategorija aplikacija ima potencijal biti invazivna u pogledu prikupljenih podataka i načina na koji se ti podaci koriste.

Na primjer, aplikacije za vremensku prognozu su notorno loše kada je u pitanju privatnost, a igre koje se financiraju oglasima poput Candy Crush Sage također prikupljaju pristojnu količinu podataka koji vas mogu pratiti u različitim aplikacijama i/ili se dijeliti s oglašivačima trećih strana.

Mnogim aplikacijama je potrebna određena količina vaših osobnih podataka za ispravno funkcioniranje, ali vjerojatno ne toliko koliko primaju prema zadanim postavkama.

Pogledajte što možete doznati

Prije nego što preuzmete aplikaciju s Appleovog App Storea ili Googleovog Playa, pregledajte koje podatke aplikacija prikuplja i kako se koriste na popisu aplikacije (pod App Privacy kod Applea i Data safety kod Googlea).

Metin Messenger, na primjer, jasno navodi kako prikuplja ogromnu količinu podataka za oglašavanje trećih strana, oglašavanje i marketing razvojnih programera, analitiku, personalizaciju proizvoda i druge svrhe (što god to značilo).

S druge strane, Signal prikuplja samo vaš telefonski broj za funkcionalnost aplikacije i ne dijeli podatke s trećim stranama.

To se odnosi i na nasumične, jednokratne aplikacije - svjetiljke, pretvarače jedinica, gitarske tunere itd. - kada imate desetak ili više opcija za odabir i nemate konkretnu preporuku na koju biste se mogli osloniti. Potražite one koje izričito kažu kako ne prodaju podatke trećim stranama.

U nekim slučajevima, plaćanje nekoliko američkih dolara za aplikaciju koja ne podržava oglase (umjesto besplatno po zadanim postavkama) donijet će vam dodatnu zaštitu privatnosti.