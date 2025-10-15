Zaboravite čelik i titan: Švicarci 'uzgojili' metal koji se sam formira i 20 je puta čvršći

Ta je rešetka potom natopljena metalnim solima, pri čemu su se nanočestice metala proširile cijelom strukturom. Postupak su ponovili pet do deset puta , čime su postigli visoku koncentraciju metala, a zatim su zagrijavanjem uklonili hidrogel, ostavljajući iza sebe kompaktni metalni kostur, piše Popular Mechanics .

Ključ njihova otkrića krije se u tehnici poznatoj kao fotopolimerizacija u kadi (vat photopolymerization, VP), jednoj od najnaprednijih metoda 3D ispisa koja koristi svjetlost za stvrdnjavanje fotoosjetljive smole. Umjesto plastike ili smole, tim iz EPFL-a iskoristio je hidrogel, materijal koji je u početku poslužio kao 'prazna' rešetka.

'Naš rad ne samo da omogućuje izradu visokokvalitetnih metala i keramike pristupačnim i jeftinim 3D postupkom, već uvodi i novu paradigmu - materijal se bira nakon ispisa, a ne prije', objašnjava Daryl Yee, glavni autor studije.

Dok su konvencionalne metode 3D ispisa metala, poput fuzije u sloju praha ili izravnog taloženja energije, ograničene preciznošću i čvrstoćom materijala, nova tehnika omogućuje puno finije i otpornije mikrostrukture. Zahvaljujući tome, mogla bi imati primjenu u razvoju naprednih katalizatora, baterijskih komponenti i mikroskopskih mehaničkih dijelova.

Jedini preostali izazov zasad je vrijeme. Proces zahtijeva višestruke korake infuzije i zagrijavanja, što ga trenutno čini sporijim od klasičnih metoda. 'Već radimo na automatizaciji postupka pomoću robota kako bismo skratili ukupno vrijeme izrade', dodaje Yee.

Ako u tome uspiju, ova bi tehnologija mogla potpuno promijeniti način na koji izrađujemo metale; od industrijskih komponenti do svemirskih konstrukcija.