Isključite ekrane i uživajte: Najbolje društvene igre u 2024. prema izboru tportala

Moonrakers je luksuzno producirana igra izgradnje špilova s elementima pregovora. U ulozi ste ambicioznog svemirskog kapetana koji radi za plaćeničku organizaciju u potrazi za novim vođom. Zadatak vam je ići na misije i sakupljati prestiž, no trik je u tome da jako mali broj tih misija možete završiti sami, što vas prisiljava da radite s drugima i - najbolje od svega - pregovarate.

Hoćete li im dovoljno platiti da vas ne izdaju? Ili ćete drugima lagati da imate resurse koji su im potrebni samo zato da vas povedu sa sobom? Puteva do pobjede ima puno i mali broj njih uključuje poštenje i otvorenost. Ili - tko zna? Možda ćete zahvaljujući specijalnim dijelovima koje kupite napraviti tako dobar brod da vam konkurencija neće ni trebati.

Ovo je jedna od onih igara koje koriste jednostavna osnovna pravila, ali se oslanjaju na jaku interakciju igrača, teško nadmašivu produkciju i vrhunski dizajn same igre. Jedini pravi problem je to što Moonrakers nije baš najjeftiniji boardgame. Da biste dosegli ono što smatramo optimalnim iskustvom, trebat će vam minimalno startna kutija i ekspanzija s hrpom novih karata pod imenom Overload. Sve će vas to unazaditi za oko 110 eura i dovesti do toga da se zapitate jesu li autori namjerno raskomadali originalno iskustvo samo da bi ga prodavali u što više malih, ali ne baš tako jeftinih zalogaja.

Zoo Vadis