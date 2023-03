U potrazi ste za poslom u IT-ju? Imamo rješenje!

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslovnih oglasa u IT sektoru

DATALAB HR d.o.o. traži motiviranu, stručnu i komunikativnu osobu za poziciju Programer SQL poslovnih aplikacija (m/ž) . Od budućeg kolege/ice traže minimalno dvije godine iskustva, iskustvo u projektiranju relacijskih modela podataka, dubinsko poznavanje razvoja baznih objekata, poznavanje MS SQL servera baze podataka te spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje. Ako želiš postati dio ambicioznog, inovativnog tima koji je posvećen ciljevima svoju prijavu pošalji do 5. ožujka.

Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. posluje u području energetske i komunalne infrastrukture i industrije, pokriva cjelokupni ciklus usluga od ideje o izgradnje nekog objekta, pripreme izgradnje (studije izvedivosti i analize troškova i koristi, izbora lokacije, projektiranja) do vođenja izgradnje, održavanja i upravljanja imovinom te procjenom utjecaja na okoliš. Kompleksne usluge koje pružaju zahtijevaju rad multidisciplinarnih timova visokoobrazovanih zaposlenika različitih prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih struka, zbog čega trenutno traže Java Developera (m/ž) . Od kandidata očekuju poznavanje Java programskog jezika i Java EE okruženja, SQL jezika te HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Prijaviti se možeš do 6. ožujka.

Želiš biti dio svjetske priče i raditi s više od 69.000 ljudi u preko 35 zemalja? Želiš stvarati nevjerojatna korisnička iskustva koja ljudi cijene i na koje možeš biti ponosan/na? Onda je Majorel C d.o.o. pravi poslodavac za tebe. Ova uspješna kompanija u Zagrebu traži Lokalnog voditelja sigurnosne obrade informacija (m/ž) koji će definirati i provoditi sigurnosne politike i ciljeve, implementirati i održavati sustav podataka na lokalnoj razini za sve projekte na lokaciji (npr. upravljanje pružateljem usluga, upravljanje projektima...), ali i ostvariti dobru vezu s Regionalnim voditeljem sigurnosti i obrade informacija u Majorel GEE te dati podršku u njihovim aktivnostima, izvješćima i revizijama, sukladno hrvatskim propisima. Ako te ovaj oglas zanima, on ostaje aktivan do 4. ožujka.

BOX NOW je hibridna logistička i tehnološka tvrtka koja nudi pametna rješenja za dostavu paketa svim potrošačima te je u potrazi za Integration Specialistom (m/f). Od kandidata traže minimalno godinu dana iskustva, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje CMS sustava i eCommerce platformi poput WooCommerce, Shopify, OpenCart, a zauzvrat nude mogućnost razvoja karijere u internacionalnoj kompaniji kao i kontinuirano učenje te profesionalno usavršavanje. Svoj životopis pošaljite im do 5. ožujka.

Nova hrvatska banka d.d. članica je grupacije HRVATSKE POŠTANSKE BANKE u Hrvatskoj je prisutna od 1997. godine, a kroz mrežu od 30 poslovnica diljem zemlje svojim klijentima pruža kompletnu financijsku uslugu. Kako bi svoje usluge učinili još i boljima u potrazi su za Software developerom / projektantom i programerom (m/ž). Od kandidata traže izražene analitičke sposobnosti i poznavanje razvojnog ciklusa, sklonosti timskom radu i dijeljenju znanja, metodičnost, samostalnost i kreativnost u radu. Također, poželjno je i radno iskustvo u financijskom sektoru kao i poznavanje AS400 ili Unix operativnog sustava. Oglas za posao otvoren je do 2.ožujka.