'U Hrvatskoj ostaje djelovati 85 posto istraživača. Inkubator smo lidera domaće poslovne scene'

Dodao je i da je s FER-a proizašlo gotovo 30 spin-off poduzeća koja danas zapošljavaju više od 50 stručnjaka.

'FER prosječn o iznjedri 45 doktorata godišnje, a od 400 istraživačica i istraživača promoviranih u posljednjih 10 godina, njih čak 85 posto ostaje djelovati u Hrvatskoj. Inkubator smo lidera domaće poslovne scene', rekao je prodekan za istraživanje i inovacije Tomislav Capuder.

Na Danu doktoranada predstavljeni su njihovi radovi u kojima su se bavili istraživanjima iz područja energetike, e-mobilnosti, medicine, znanosti o podacima, umjetne inteligencije i robotike, a sudionici su istaknuli važnost primjene znanstvenih istraživanja u razvoju tehnologije i društva.

Na FER-u je trenutačno aktivnih 200 istraživačkih projekata koji se provode s brojnim partnerima, uključujući i međunarodne projekte financirane putem programa Obzor Europa, Europske svemirske agencije (ESA) i Europskog obrambenog fonda (EDF), izvijestili su u petak s FER-a.

Dekan FER-a Vedran Bilas rekao je da je jedna od ključnih misija Fakulteta razvijanje društva kroz istraživački i razvojni rad. 'Sve što radimo kao inženjeri, na našim istraživačkim i razvojnim projektima s partnerima iz akademije i iz industrije, radimo zato da bismo riješili neki društveni problem, da bismo napravili nešto dobro za našu zajednicu', poručio je Bilas.

Zato, kaže, na FER-u razvijaju poduzetničko ponašanje, odnosno poduzetništvo studenata, a to uključuje i doktorande te potiču da budu otvorenog uma, kreiraju i dijele ideje, strpljivo i uporno rade da bi se one realizirale.

Predsjednik Ericssona Nikole Tesle i FER-ov alumnus Siniša Krajnović moderirao je panel 'Priče nagrađenih FER-ovih doktoranada', na kojem su sudjelovali dobitnici Srebrne plakete 'Josip Lončar' za uspješne doktorske radove. 'Kao bivšem FER-ovcu, izuzetno mi je draga suradnja ENT-a i FER-a, koja broji više od 60 godina, od istraživačkih projekata do zajedničkih razvojnih projekata do recimo, naših ljetnih kampova', dodao je.

Direktor i suosnivač osječke tehnološke tvrtke Orqa Srđan Kovačević govorio je o modelima suradnje između industrije i istraživačkih institucija te važnosti znanosti za dugoročni razvoj Hrvatske te istaknuo potrebu jačanja konkurentnosti na europskom tržištu, kao i stvaranja održivog i međunarodno prepoznatog inovacijskog ekosustava.