Jadrolinija lansirala virtualnog asistenta: 'Barba AI' putnicima pomaže s voznim redom i kartama

'Barba AI' razvijen je kako bi putnicima omogućio brže pronalaženje informacija i jednostavniji pristup odgovorima u svakom trenutku.

Iz Jadrolinije tvrde kako je chatbot u prvih desetak dana rada zabilježio nekoliko tisuća korisničkih upita te velik broj uspješno riješenih situacija. Navode kako to 'potvrđuje potrebu za ovakvim oblikom digitalne podrške', osobito tijekom ljetne sezone kada je pritisak na korisničku službu najveći.

Riječ je o projektu koji će se razvijati u nekoliko faza. AI asistent će, navode iz Jadrolinije, nastaviti učiti kroz interakcije s korisnicima, usavršavati kvalitetu odgovora i postupno širiti svoje mogućnosti. U planu je i njegovo širenje na druge komunikacijske kanale, uključujući WhatsApp, kao i razvoj funkcionalnosti za AI asistiranu kupnju karata.



Uz chatbot, kompanija je tijekom proteklog mjeseca uvela još dvije digitalne usluge. Putnicima je sada omogućeno online storniranje kupljenih karata unutar korisničkog profila te online nadopuna prepaid računa putem web stranice i mobilne aplikacije.

Jadrolinija je svoju mobilnu aplikaciju predstavila krajem prošle godine, a nova digitalna rješenja uvode se uoči očekivanog pojačanog prometa tijekom ljetne turističke sezone, navode u priopćenju.