POVODOM ROĐENDANA

U Gospiću počinje dvodnevni festival 'Tesla Power of Lights'

L. Š. / Hina

09.07.2026 u 12:57

Nikola Tesla
Nikola Tesla Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Tonnelé and Co/Wikipedia
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Dvodnevna manifestacija 'Tesla Power of Lights', održat će se u Gospiću 9. i 10. srpnja slaveći na suvremen i atraktivan način nasljeđe Nikole Tesle u povodu njegova rođendana, a grad će se pretvoriti u veliku pozornicu svjetla, glazbe i inovacija

Prva večer festivala donosi koncertni program na Trgu Nikole Tesle, a publiku očekuje koncert 'Tina Turner Experience by Kristina'. Vrhunac slijedi u petak 10. srpnja, na dan rođenja Nikole Tesle, kada će cijeli grad živjeti u znaku njegova nasljeđa, kažu u Turističkoj zajednici Grada Gospića.

Posebno mjesto u programu zauzima 'Open Day' u Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu, gdje će posjetitelji imati priliku besplatno obići Teslinu rodnu kuću i memorijalni kompleks, te iz prve ruke upoznati život i djelo izumitelja čiji su patenti, vizije i ideje oblikovali suvremeni svijet.

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Tu je i interaktivna urbana galerija 'Teslinom stazom', koja gradske ulice pretvara u prostor ispunjen svjetlosnim instalacijama, multimedijalnim sadržajima i umjetničkim interpretacijama Tesline genijalnosti. Posjetitelji će prolaziti kroz posebno osmišljene svjetlosne ambijente, otkrivati zanimljive priče o Teslinim izumima i postati dio interaktivnog iskustva koje povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost.

Kada padne noć, Gospić će zasjati a program donosi 'Laser Show', koji će obojiti nebo iznad grada, zatim 'Laserman Show', 'Neon Playground', 'Interaktivni zid' i posebno osmišljeni 'Six-Seven Photo Point', lokaciju namijenjenu stvaranju upečatljivih fotografija i festivalskih uspomena.

Bit će tu i Panoramski kotač, s kojeg će posjetitelji moći doživjeti Gospić obasjan. Posjetitelje očekuje i ugostiteljska ponuda koja će predstaviti okuse Like kroz lokalne specijalitete, street food i gastronomske delicije.

Festival će završiti koncertom Grše, jednog od najpopularnijih domaćih izvođača.

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