Trodnevna manifestacija Tesla&friends slavi 170. rođendan Nikole Tesle

Manifestacija počinje u četvrtak, 9. srpnja , u Tehničkom muzeju 'Nikola Tesla' demonstracijom pokusa u tamošnjem kabinetu, dok će u večernjim satima na fontanama kod Sveučilišne livade biti izvedena svjetlosna projekcija s likom Nikole Tesle.

Manifestacija kroz znanstvene, edukativne i druge sadržaje okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike i građane, kako navode organizatori, s ciljem promicanja Tesline ostavštine te poticanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu.

Na sam rođendan znanstvenika, 10. srpnja položit će se cvijeće kod njegova spomenika u Zagrebu uz prigodni program, glazbene nastupe i performans 'Tesline tri golubice', kada će biti dodijeljene i nagrade mladim kreativcima.

Središnje događanje održat će se istu večer u Hotelu Esplanade, gdje će se na svečanoj večeri dodijeliti godišnja nagrada 'Nikola Tesla – Genij za budućnost'. U sklopu programa održat će se i panel rasprava 'Tesla – most između znanosti i duhovnosti', a nastupit će Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića te Chriztel Renae Aceveda.

U kategoriji Kviz znanja za nagradu su nominirani Pjero Surjan, Marko Bartulović i Klara Makar. U kategoriji Kreativni i inovativni projekti konkuriraju projekt 'Teslade' Marine Prijatelj, namještaj 'FURNATUR' Tomislava Hodalja te projekt 'Oko sokolovo' Zlatka Šakića. Za nagradu u kategoriji Teslinog proširenog djelovanja natječu se Iva Ćurić (projekt povrata hidrauličke energije), Jakov Marković (IoT sustav kontrole ulaza) i Domagoj Zelenika (kanalni turbinski ventilator).

Manifestacija završava u subotu, 11. srpnja, konferencijom 'Tesla u Zagrebu' u Tehničkom muzeju, s temom 'Tesla i eter – most između znanosti i duhovnosti'. Na konferenciji će predavanja održati niz stručnjaka, nakon čega slijedi panel rasprava koju će moderirati Davor Bernardić.

Ulaz na konferenciju i javne programe je slobodan dok je ulaz za svečanu večer Tesla&friends moguć isključivo uz pozivnicu.