OD 9. DO 11. SRPNJA

Trodnevna manifestacija Tesla&friends slavi 170. rođendan Nikole Tesle

L. Š. / Hina

01.07.2026 u 07:36

Nikola Tesla
Nikola Tesla Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta
Bionic
Reading

Trodnevnom manifestacijom 'Tesla&friends', koja će se održati od 9. do 11. srpnja, u Zagrebu će se obilježiti 170. rođendan Nikole Tesle i 13. Dan Nikole Tesle – dan znanosti, tehnologije i inovacija, najavili su organizatori iz Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost

Manifestacija kroz znanstvene, edukativne i druge sadržaje okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike i građane, kako navode organizatori, s ciljem promicanja Tesline ostavštine te poticanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu.

Manifestacija počinje u četvrtak, 9. srpnja, u Tehničkom muzeju 'Nikola Tesla' demonstracijom pokusa u tamošnjem kabinetu, dok će u večernjim satima na fontanama kod Sveučilišne livade biti izvedena svjetlosna projekcija s likom Nikole Tesle.

vezane vijesti

Na sam rođendan znanstvenika, 10. srpnja položit će se cvijeće kod njegova spomenika u Zagrebu uz prigodni program, glazbene nastupe i performans 'Tesline tri golubice', kada će biti dodijeljene i nagrade mladim kreativcima.

Središnje događanje održat će se istu večer u Hotelu Esplanade, gdje će se na svečanoj večeri dodijeliti godišnja nagrada 'Nikola Tesla – Genij za budućnost'. U sklopu programa održat će se i panel rasprava 'Tesla – most između znanosti i duhovnosti', a nastupit će Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića te Chriztel Renae Aceveda.

U kategoriji Kviz znanja za nagradu su nominirani Pjero Surjan, Marko Bartulović i Klara Makar. U kategoriji Kreativni i inovativni projekti konkuriraju projekt 'Teslade' Marine Prijatelj, namještaj 'FURNATUR' Tomislava Hodalja te projekt 'Oko sokolovo' Zlatka Šakića. Za nagradu u kategoriji Teslinog proširenog djelovanja natječu se Iva Ćurić (projekt povrata hidrauličke energije), Jakov Marković (IoT sustav kontrole ulaza) i Domagoj Zelenika (kanalni turbinski ventilator).

Manifestacija završava u subotu, 11. srpnja, konferencijom 'Tesla u Zagrebu' u Tehničkom muzeju, s temom 'Tesla i eter – most između znanosti i duhovnosti'. Na konferenciji će predavanja održati niz stručnjaka, nakon čega slijedi panel rasprava koju će moderirati Davor Bernardić.

Ulaz na konferenciju i javne programe je slobodan dok je ulaz za svečanu večer Tesla&friends moguć isključivo uz pozivnicu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIZNAJU GREŠKU

PRIZNAJU GREŠKU

Povratak otpisanih: Nakon otkaza zbog AI-a tvrtke opet zapošljavaju radnike
FENOMEN

FENOMEN

Znanstvenici napokon riješili misterij 'Krvavih slapova' na Antarktici
META UMIRUJE KORISNIKE

META UMIRUJE KORISNIKE

WhatsApp napokon dobiva dugo željenu opciju, no mnoge brine jedna stvar

najpopularnije

Još vijesti