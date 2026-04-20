Počinje Festival znanosti, ovogodišnja tema je energija

Jednom od najvećih izumitelja u povijesti čovječanstva bit će posvećene dvije izložbe u zagrebačkom Tehničkom muzeju koji nosi njegovo ime: 'Nikola Tesla – avangarda znanosti III: izložba građe iz fonda knjižnice' i 'Nikola Tesla i filatelija'. U sklopu festivala bit će održan niz radionica, predavanja, izložbi i interaktivnih programa namijenjenih svim uzrastima, s ciljem popularizacije znanosti i poticanja interesa za istraživanje i inovacije.

Ovogodišnje izdanje festivala bavit će se energijom kao temeljnim pokretačem života , znanosti i društva, od prirodnih procesa do suvremenih tehnoloških rješenja, uz naglasak na njezinu ulogu u razvoju čovječanstva i svakodnevnom životu. Organizatori se pritom pozivaju na misl i Nikole Tesle , koji je još početkom 20. stoljeća isticao važnost električne energije i njezin potencijal za povezivanje svijeta, naglašavajući da energija može biti izvor napretka, ali i izazova.

U mjestima poput Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Slavonskog Broda, Varaždina i mnogih drugih, održavat će se brojni programi u prostorima muzeja, fakulteta, centara za kulturu, knjižnica i škola. Osim mjesta u Hrvatskoj, programi će se održavati i u Mostaru.

Festival se širi i na otoke poput Paga, Raba i Hvara, gdje će posjetitelji moći sudjelovati u raznovrsnim programima, među kojima su i Dani otvorenih vrata Opservatorija Hvar koji inače nije otvoren za javnost, a jedini je opservatorij u Hrvatskoj koji se u potpunosti bavi profesionalnom astrofizikom.

U razdoblju od 20. do 24. travnja 2026. manje grupe djece imat će priliku posjetiti Zvjezdarnicu na Hvaru, razgledati teleskope, promatrati Sunce i sudjelovati u demonstracijama koje će pripremiti djelatnici Zvjezdarnice Hvar. U subotu 25. travnja Zvjezdarnica će također biti otvorena za javnost od 10 do 16 sati. Osim toga, djelatnici će također organizirati javna noćna promatranja neba u Hvaru.

Festival znanosti održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, uz sufinanciranje Grada Zagreba.