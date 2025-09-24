U Argentini otkriven novi dinosaur

Fosil, za koji se pretpostavlja da je pripadao životinji dugoj oko sedam metara, potječe iz razdoblja prije 66 do 70 milijuna godina, dakle neposredno prije izumiranja dinosaura. Kada je uginuo, dinosaur je imao najmanje 19 godina, no uzrok smrti zasad nije poznat.

Istraživači su u patagonskoj stijenskoj formaciji Lago Colhue Huapi pronašli dijelove lubanje, ruke, noge i repa. Uočili su jedinstvene značajke kostiju koje su ih navele da zaključe kako je riječ o novoj vrsti. Posebno zanimljiv nalaz bila je kost prednje noge drevnog rođaka krokodila, pritisnuta uz čeljust dinosaura, što bi moglo otkriti više o njegovoj prehrani.

Megaraptorani su obitavali na području današnje Južne Amerike, Australije i dijelova Azije, razvijajući se u različite vrste tijekom milijuna godina. Bili su prepoznatljivi po izduženim lubanjama i 'golemim i snažnim kandžama', ističu znanstvenici.

Nova vrsta dobila je ime Joaquinraptor casali. Paleontolog Lucio Ibiricu s Patagonskog instituta za geologiju i paleontologiju dao je ime u spomen na svog preminulog sina Joaquina. 'Ovaj nalaz popunjava veliku prazninu jer donosi jedan od najpotpunijih kostura megaraptorana do sada', rekao je Federico Agnolin iz Argentinskog muzeja prirodnih znanosti Bernardino Rivadavia.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Communications, prenosi Sky News.