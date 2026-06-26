Trump opet prijeti carinama: Ovaj put ne sviđa mu se uvođenje digitalnog poreza u EU

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj mreži Truth Social ponovno je zaprijetio 100-postotnim carinama europskim zemljama
Samo dan nakon što je EU formlano usvojio dvije odredbe koje se odnose na carinski sporazum postignut sa SAD-om prošle godine, Trump je zaprijetio novim carinama.
Na Truth Socialu osvrnuo se na informacije o potencijalnom uvođenju poreza na digitalne usluge koji bi se odnosio na američke tvrtke koje djeluju u Europi.
'Brojne europske zemlje raspravljaju o skoroj uvođenju poreza na digitalne usluge za američke tvrtke. Neke od tih zemalja su blizu toga da to i učine. Neka ova izjava posluži kao potvrda da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100%-tnom CARINOM na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države. Ova CARINA će zamijeniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira jesu li provedeni, potpisani ili ne. Osim toga, 100%-tna CARINA bit će odmah uvedena ako se nastave provoditi. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP', napisao je.
Trumpova objava reakcija je na rasprave između SAD-a i europskih partnera o oporezivanju velikih tehnoloških kompanija, pri čemu pojedine europske zemlje zagovaraju dodatne poreze na digitalne usluge američkih tehnoloških divova.
Podsjetimo, nekoliko je europskih zemalja već uvelo porez na digitalne usluge posljednjih godina, a dio ih to tek planira uvesti. Stope poreza i što on točno oporezuje razlikuje se diljem Europe. U prosjeku stopa poreza na digitalne usluge iznosi između tri i pet posto, a jedino Mađarska oporezuje po stopi od 7,5 posto.
Uglavnom se primjenjuje na online oglašavanje, ali neke zemlje oporezuju i prodaju podataka, usluge digitalnog posredovanja te streaming servise.