Trump opet prijeti carinama: Ovaj put ne sviđa mu se uvođenje digitalnog poreza u EU

Samo dan nakon što je EU formlano usvojio dvije odredbe koje se odnose na carinski sporazum postignut sa SAD-om prošle godine, Trump je zaprijetio novim carinama.

Na Truth Socialu osvrnuo se na informacije o potencijalnom uvođenju poreza na digitalne usluge koji bi se odnosio na američke tvrtke koje djeluju u Europi.

'Brojne europske zemlje raspravljaju o skoroj uvođenju poreza na digitalne usluge za američke tvrtke. Neke od tih zemalja su blizu toga da to i učine. Neka ova izjava posluži kao potvrda da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100%-tnom CARINOM na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države. Ova CARINA će zamijeniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira jesu li provedeni, potpisani ili ne. Osim toga, 100%-tna CARINA bit će odmah uvedena ako se nastave provoditi. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP', napisao je.