Tražite posao u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni izbor atraktivnih oglasa za poslove u brzorastućem IT sektoru. Izaberite svojeg favorita i javite se na oglas već danas

Software Automation Concepts d.o.o. je dio Njemačke grupacije koja je vodeća u Hrvatskoj i jedna od vodećih u svijetu u području implementacije automatizacije i procesne tehnike za industrijsku i logističku opremu u mnogim granama automatizirane proizvodnje. Pozivaju te da se pridružiš njihovom timu na poziciji: PLC Programer i ostvariš svoje ideje. Nude rad u mladom i dinamičnom timu, fleksibilno radno vrijeme uz mogućnost rada od kuće po dogovoru. Stručno usavršavanje u top akademijama unutar EU, stalni radni odnos, smještaj, dnevnice za službena putovanja, fiksnu plaću i božićnicu te nagrade za radne rezultate. Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 28. kolovoza.

Primarna djelatnost tvrtke TIS Grupa d.o.o. su IT rješenja, odnosno transfer svjetskih znanja principala prema korisnicima. Prate najnovije trendove na području IT-a, nude inovativna poslovna rješenja, odgovaraju na nove poslovne izazove i posluju kao jedna od regionalno vodećih tvrtki. Traže stručne i motivirane suradnike, uporne i kreativne entuzijaste koji se žele pridružiti odličnoj TIS-ovoj ekipi na izazovnim projektima digitalne transformacije. Postani Oracle Developer, .NET developer ili Java Develepor prijavom na oglas do 22. kolovoza. Mjesto rada je Zagreb, a detalje prijave pročitaj na linku.

Infobip d.o.o. je globalna IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku za poslovne korisnike. Trenutno u svoj tim žele zaposliti osobe na pozicijama: Junior System Integration Engineer, Front End Developer in Product Design Team, Java Software Engineer, .NET Software Engineer, Python developer i Routing Analyst. Svojim zaposlenicima nude izvrsno radno okruženje, učenje od stručnjaka, kompenzacije za rad i vodeće klijente. Mjesto rada je Zagreb i Rijeka, a prijave su moguće do 23. kolovoza.

OptimIT d.o.o. je tvrtka za razvoj programske podrške specijalizirana za sustave temeljene na JEE i Open Source tehnologijama. Među osnovnim uslugama u ponudi OptimIT-a nalaze se sustavi za upravljanje dokumentima, upravljanje sadržajem, te e-Commerce rješenja. Traže nove kolege za ured u Zagrebu na poziciji: Junior java developer koji bi svojom osobnošću, znanjima i vještinama dodatno obogatili tim. Možeš im se pohvaliti ako si isprogramirao nešto čime se ponosiš i voljan si to podijeliti s OptimIT-a ekipom. Prijavi se na oglas do 22. kolovoza.