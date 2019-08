Velike promjene dolaze u Facebook grupe, pogledajte o čemu se radi

Popularna društvena mreža već neko vrijeme muku muči s grupama koje promoviraju netoleranciju i mržnju, a njezini vlasnici uvjereni su da će novom metodom takvima lakše ući u trag

Promjena imena kategorija sama po sebi neće promijeniti stavove žitelja društvenih mreža ili spriječiti zlonamjerne objave, s obzirom da će administratori i dalje moći grupe učiniti tajnima. Zatvorene grupe koje blokiraju pristup svima osim članovima bit će označene kao privatne vidljive grupe. Tajne grupe koje je nemoguće pronaći putem pretrage i dalje će biti dostupne jedino putem pozivnice, a bit će označene kao privatne i skrivene grupe.

Facebookovi zastupnici tvrde da će društvena mreža koristiti umjetnu inteligenciju i strojno učenje kako bi 'proaktivno otkrila nepoželjni sadržaj čak prije nego što ga itko prijavi - ponekad i prije nego što ga itko vidi'. Označeni sadržaj će nakon umjetne inteligencije pregledati ljudi koji će provjeritit krši li on zbilja pravila Facebooka. Što god Facebook napravio, on bi to morao napraviti uskoro s obzirom da velik broj grupa koje potiču mržnju i nasilje i dalje operiraju ispod njegovog radara, navodi The Verge.