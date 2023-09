Tražite karijeru u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

Strabag te poziva da svoju karijeru nastaviš u raznolikom i međunarodnom radnom okruženju i postaneš dio njihovog servisnog tima. To možeš učiniti ako se do 1. listopada prijaviš na oglas za radno mjesto: Mitarbeiter in IT-Servicedesk (m/ž) . Poznavanje njemačkog jezika u govoru i pismu je neophodno, a zauzvrat ti nude sveobuhvatnu obuku i uvođenje u posao, rad na puno ili skraćeno radno vrijeme, brojne prilike za učenje i razvijanje vještina, sjajne kolege i odličnu radnu atmosferu.

Tražiš dugoročne izazove u brzorastućem proizvodnjom okruženju? Želiš raditi na zanimljivim projektima i za to primati konkurentnu plaću? Tragaš za poslom koji će ti omogućiti brzo napredovanje i osobni razvoj u multinacionalnom okruženju? Ne traži dalje! Aluflexpack novi, tvrtka koja se bavi proizvodnjom fleksibilne ambalaže i preradom aluminijske folije, papira i savitljivih filmova traži upravo tebe! Zapošljavaju na pozicijama IT specijalist (m/ž) i C# .NET developer (m/ž), a svoj životopis im možeš poslati najkasnije do 18. rujna.



Ingemark, agencija za razvoj softvera po narudžbi kojoj vjeruju neke od najvećih tvrtki u jugoistočnoj Europi, kao i brojne tvrtke iz zapadne Europe, Bliskog istoka i SAD-a, zapošljava na poziciji Senior Java Developer (m/ž). Nude ti atraktivna primanja u skladu s tvojim iskustvom i znanjem, budžet za edukacije, mogućnost zaokreta u karijeri, fleksibilne uvjete rada, naknadu za ručak, prigodne bonuse i fantastične kolege, a prijave primaju do 24. rujna.