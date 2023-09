Čemu bi u eri AI-ja trebala težiti nova generacija radnika? Znanstvenici su podijeljeni

Prema nedavno objavljenom istraživanju stručnjaka Thomson Reutersa , 67 posto ispitanika vjeruje da će AI imati veliki utjecaj na njihovu profesiju u sljedećih pet godina, a više od polovice njih predviđa da će tehnologija stvoriti nove karijerne smjerove, piše The Guardian .

James Knightley, glavni međunarodni ekonomist u nizozemskoj bankarskoj grupi ING, sumnja da umjetna inteligencija neće utjecati na karijere. On pak predlaže da ljudima da se okrenu obrtništvu, primjerice stolariji, i da nauče biti vješti u tome.

'AI i drugi oblici automatizacije već godinama ometaju i mijenjaju karijere, a generativna umjetna inteligencija najnovija je tehnologija koja zadire u karijere za koje smo prije mislili da su zaštićene od tehnološkog napretka - sve to remeti AI', kaže dr. Andrew Rogoyski, direktor za inovacije i partnerstva u Institutu za umjetnu inteligenciju usmjerenu na ljude na Sveučilištu Surrey.

Tportal je već ranije istražio koja će zanimanja u IT-ju biti tražena . A kako se na to gleda globalno?

AI također može učiniti industriju dostupnijom, kaže Ed D'Souza, koji je također profesor na Winchesteru. 'To je izazov za obrazovanje: trebate li ići u umjetničku ili dizajnersku školu da biste ušli u dijelove industrije? Ljudi bez tih vještina mogu ih učiti pomoću stroja', naveo je.

No profesor Sunil Manghani s Winchester School of Art potiče svoje studente da se upoznaju s tehnologijom. Počeo je uvoditi umjetnu inteligenciju u sastanke s njima, naprimjer u projektu s galerijom Tate Britain. 'Jedna od fraza koju smo koristili jest 'učenje stroja'', kaže Manghani.

Područje koje se, navodi The Guardian , nalazi u pravim problemima je kreativni sektor , a Rogoyski kaže da bi se uloge poput pisanja tekstova i grafičkog dizajna postupno mogle prepustiti AI-ju. Sektor se bori s napretkom generativnih AI alata: od pisaca koji u Hollywoodu štrajkaju protiv korištenja takvih alata za izradu scenarija i ideja za priče do filmaša koji upotrebljavaju generatore slika u svom radu.

Kriti Sharma, voditeljica proizvoda za pravnu tehnologiju u Thomson Reutersu, kaže da umjetna inteligencija radikalno 'redizajnira' rad, pri čemu su te promjene već primjetne u pravnim i poreznim poslovima.

'Vidimo sustave i rješenja umjetne inteligencije kojima možete stvoriti prvi nacrt pravnog dokumenta u roku od nekoliko minuta, što bi prije trajalo satima i danima', kaže ona. 'To je revolucionarno jer to znači da možete pustiti stroj da radi posao dok se vi fokusirate na njegovo poboljšanje. Ljudi obučeni za korištenje umjetne inteligencije stoga će biti u značajnoj prednosti u odnosu na one koji nisu', smatra Sharma.

'Očito imamo manjak vještina u mnogim profesijama, a umjetna inteligencija mogla bi otvoriti priliku za ljude iz različitih sredina da uđu u svijet profesionalnog rada, no ne moraju nužno imati iste kvalifikacije. Ako to možemo iskoristiti na pravi način ulaganjem u obrazovanje i osposobljavanje, to stvarno otvara ekosustav', navela je.