IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Intereuropa traži IT stručnjaka (m/ž) za održavanje i administraciju IT infrastrukture, instalaciju i konfiguraciju operativnih sustava te poslovnih aplikacija, kao i pružanje podrške korisnicima. Poslodavac nudi sustavno uvođenje u posao uz nadzor mentora, plaćeni prijevoz, topli obrok, božićnicu, regres, potporu za novorođenče, jubilarne nagrade i mogućnost dodatnog usavršavanja. Prijave su otvorene do 6. kolovoza.

Zagrel Rittmeyer traži ICT System Engineera (m/ž). U ovoj ulozi bit ćeš zadužen za dizajniranje, realizaciju i integraciju visoko specijaliziranih mrežnih i serverskih rješenja. Nude ti stabilno radno okruženje uz korištenje modernih tehnologija, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, fleksibilno radno vrijeme, pokriveni troškovi vrtića te sufinanciranje obrazovanja. Prijavi se najkasnije do 13. kolovoza.

Arthrex SSC EMEA traži Application Analyst SAP SCM WM MM (m/ž) za praćenje, administraciju i rješavanje SAP logističkih incidenata, kao i podršku korisnicima i implementaciju promjena. Nude ti odličnu radnu atmosferu, izazovne zadatke u međunarodnom okruženju, izdašnu plaću i moderan radni prostor. Ako voliš odgovornost, rad u timu i ravnu hijerarhiju, pošalji svoj životopis i najraniji mogući datum početka rada, najkasnije do 13. kolovoza.

Ako tražiš poziciju u kojoj možeš graditi i upravljati CI/CD procesima, ch-aviation ima idealnu priliku za tebe. Kao DevOps inženjer, sudjelovat ćeš u razvoju i održavanju napredne cloud infrastrukture, koristeći moderne alate poput Jenkinsa, GitLaba i AWS CodePipelinea. Tvrtka njeguje opuštenu, ali profesionalnu kulturu rada gdje se cijeni učenje, eksperimentiranje i osobni razvoj. Osim fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti rada od kuće ili hibridnog modela, dostupna ti je i opcija četverodnevnog radnog tjedna uz 90 % plaće. Prijave su otvorene do 13. kolovoza.

STRABAG BRVZ, član STRABAG Grupe, pruža sveobuhvatne komercijalne i IT usluge unutar grupacije. Trenutno traže pojačanje u svom IT timu na poziciji M365 Automation Engineer. Tvoje odgovornosti uključuju razvoj i implementaciju alata za automatizaciju. Poslodavac ti nudi atraktivne mogućnosti za stručno usavršavanje, mentorstvo i daljnje obrazovanje, uz poticanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Rok za prijavu do 20. kolovoza.