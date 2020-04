Na popularnom dućanu se ovog tjedna dijele dvije avanture: Close to the Sun i Sherlock Holmes: Crimes and Punishment. Ugrabite ih sad

Uz pretpostavku da ste kao i većina odgovornih građana odlučili ostati kod kuće, velike su šanse da provodite bar dio vremena tražeći stvari s kojima biste se mogli zabaviti. U najnovijoj besplatnjači Epic Gamesa svima su na raspolaganju dvije dobre avanture koje možete zadržati zauvijek. Kao dio najnovije tjedne promocije, Epic Store nudi po jednu igru za fanove horora i misterija. Na raspolaganju su, naime, Sherlock Holmes: Crimes and Punishment i Close to the Sun.