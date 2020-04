Korisnici mobilne verzije popularne aplikacije uskoro će moći odmoriti od push podsjetnika zahvaljujući dugo iščekivanoj značajki za utišavanje

Facebook je nedavno najavio potpuno novi 'Tihi mod rada' (Quiet Mode) za svoju glavnu mobilnu aplikaciju. Korisnici će pomoću njega moći pauzirati većinu push notifikacija, s time da će ih aplikacija pri pokretanju podsjetiti da je mod aktiviran (u slučaju da su ga zaboravili isključiti).

Trenutno nikom nije jasno koje se točno notifikacije ubrajaju pod Quite Mode, s obzirom da kompanija kaže je neke od njih zakonski obavezana poslati. Novi mod rada se ne bi trebao pobrkati sa 'utišavanjem push notifikacija' koje utišava sve notifikacije kada ste izvan aplikacije, no čini ih aktivnima kada ste unutar aplikacije.

Novi mod rada će se moći pronaći unutar Facebookovog 'Your Time on Facebook' izbornika koji je, podsjetimo, dodan 2018., nakon što su Google i Apple počeli promovirati 'digitalni wellness', objašnjava The Verge.