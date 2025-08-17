porukA svima

Velika vijest iz reprezentacije! Dalić prekrižio jednog od svojih miljenika

S.Č.

17.08.2025 u 19:14

Luka Sučić i Zlatko Dalić
Luka Sučić i Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Dalić će popis igrača na koje računa objaviti u ponedjeljak.

Luka Sučić neće biti na popisu hrvatske reprezentacije za rujanske kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je suspendirati veznjaka Real Sociedada do daljnjega, a mjera bi se mogla protegnuti i na kasnije akcije reprezentacije. Tu su vijest objavile SN.

Dalić ovim potezom šalje jasnu poruku – igranje za Hrvatsku je čast, privilegija i obveza, te se mora staviti ispred privatnih događaja. Sučić će novu priliku među Vatrenima dobiti tek kad svojim igrama u klubu pokaže da je izvukao pouku.

Podsjetimo, Sučić je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, unatoč savjetima suigrača, uključujući i kapetana Luku Modrića, da ostane uz reprezentaciju. Hrvatska je tada slavila 5:1, a Dalić jasno dao do znanja da privatni prioriteti ne mogu biti ispred reprezentativnih.

