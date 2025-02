Inovacije nastaju kada su ljudi motivirani i kad znaju da imaju podršku: Oni znaju kako

Sloboda istraživanja i potpora menadžmenta

Na tom je tragu i Ivan Jelušić, suosnivač osječke tvrtke Orqa, tvorca najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu te ujedno finalista tportalova izbora za Vizionara godine u kategoriji tech.

Jelušić ističe da je njihova tvrtka temeljena na inovacijama, no da one nisu vezane samo uz tehnologiju koju proizvode. Što to točno znači?

'Naša kultura je inovativna i temelji se na nekoliko za nas ključnih elemenata, a to su otvorena komunikacija i bottom-up pristup radu. Na taj način potičemo zaposlenike da aktivno dijele svoje ideje i preuzimaju inicijative tijekom redovnih internih brainstorming sesija. Zatim je to sloboda istraživanja – zaposlenici imaju mogućnost istraživanja novih tehnologija kroz razne projekte, bili osobni, bili timski, a za to imaju našu potpunu podršku i resurse na raspolaganju. I uz to ide potpora menadžmenta: uprava ne samo da podržava inovacije, već i aktivno sudjeluje u njihovu razvoju i implementaciji', pojašnjava nam Jelušić.

Kaže da njihova tvrtka kontinuirano integrira najnovije tehnološke trendove tako da osiguravaju zaposlenicima pristup vrhunskoj opremi i alatima kako bi mogli eksperimentirati i razvijati nove proizvode. Podržavaju i, ističe, projekte koji dolaze iznutra, pružaju im resurse i mentorstvo za prelazak iz ideje u gotov proizvod.

'Potičemo agilan pristup, omogućavamo brzo testiranje i iteraciju ideja prije nego što ih plasiramo na tržište. Aktivno surađujemo s akademskim institucijama, startupovima i tehnološkim liderima kako bismo osigurali kontinuirano učenje i pristup najnovijim rješenjima. U Orqi vjerujemo da inovacije nastaju kada su ljudi inspirirani, motivirani i kada znaju da imaju podršku. Naš cilj je stvoriti okruženje u kojem svaki zaposlenik može ostvariti svoj puni potencijal i biti dio tehnološke revolucije koju predvodimo', zaključuje Jelušić.