To nije samo dječja igra: Vrijednost im je eksplodirala, lopovi zbog njih provaljuju u stanove

L. Š.

04.04.2026 u 22:39

Pokemon karte Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Krađe Pokemon karata diljem svijeta sve su češće, a rast njihove vrijednosti pretvorio ih je u neočekivanu metu kriminalaca – od specijaliziranih trgovina do privatnih kolekcija

Jedan od posljednjih slučajeva dogodio se početkom ožujka u američkoj saveznoj državi Washington, gdje su provalnici u manje od dvije minute iz trgovine ukrali robu vrijednu gotovo 10.000 dolara. Meta su, kao i u nizu sličnih slučajeva, bile upravo Pokemon karte.

Vlasnik trgovine kaže da to nije izolirani incident. Njegov dućan već je više puta bio na meti provalnika, a trend se, kako ističe, intenzivirao nakon pandemije, paralelno s naglim rastom tržišta kolekcionarskih predmeta. Slični slučajevi bilježe se diljem svijeta – od Sjedinjenih Država do Kanade i Velike Britanije. Procjenjuje se da je samo ove godine ukradeno više od 500.000 dolara vrijednih Pokemon kartica.

Policija upozorava da se radi o rastućem trendu, a dodatni problem predstavlja činjenica da je takvu robu teško pratiti nakon krađe. Karte nemaju serijske brojeve, lako se prodaju putem interneta, a visoka likvidnost tržišta omogućuje brzu zaradu. 'Dovoljno je uzeti nekoliko kartica koje mogu vrijediti tisuće dolara i staviti ih u džep', upozoravaju za CNN stručnjaci iz industrije kolekcionarskih kartica.

Meta nisu samo trgovine. Jedan popularni kreator sadržaja objavio je da su mu provalnici opljačkali stan i odnijeli isključivo najvrjednije Pokemon karte, dok su ostala elektronika i imovina ostali netaknuti.

Eksplozija vrijednosti potaknula kriminal

Vrijednost Pokemon karata u posljednjih godinu dana porasla je za više od 145 posto, a samo u siječnju ove godine na njih je potrošeno oko 450 milijuna dolara. Pojedini primjerci postižu rekordne cijene – jedan je nedavno prodan za čak 16,5 milijuna dolara.

Popularnost franšize, koja postoji od 1990-ih, dodatno je porasla uoči 30. obljetnice, ali i zahvaljujući utjecaju poznatih osoba i društvenih mreža. Stručnjaci ističu kako potražnja dolazi iz više generacija – od djece do odraslih kolekcionara koji su uz Pokemon odrasli – što dodatno podiže vrijednost kartica.

U posljednjih 20 godina, tvrde analitičari tržišta, Pokemon karte nadmašile su i sportske kartice, ali i burzovne indekse poput S&P-a.

Velika zarada, ali i ozbiljne kazne

Iako krađe mogu donijeti brzu zaradu, posljedice za počinitelje mogu biti ozbiljne. U mnogim američkim saveznim državama krađa robe vrijedne više od 1.000 dolara smatra se kaznenim djelom.

Nedavno je u Floridi uhićen muškarac osumnjičen za desetke krađa Pokemon karata, a prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna. Karte je skrivao u pakiranjima začina kako bi ih neprimjetno iznio iz trgovina, a potom ih preprodavao putem interneta.

Unatoč tome, broj riješenih slučajeva ostaje nizak upravo zbog teškoća u praćenju ukradenih kartica. Najveći teret ovog trenda snose mali trgovci, koji uz gubitak robe trpe i štetu na objektima, ali i probleme s osiguranjem. Sve više osiguravatelja izbjegava pokrivati ovakve poslovne rizike.

Neki vlasnici pokušavaju se zaštititi dodatnim sigurnosnim mjerama – postavljanjem kamera, alarmnih sustava i svjetlosnih upozorenja – no ni to nije uvijek dovoljno. 'Krađe najviše pogađaju male poduzetnike. Ovo nikako nije zločin bez žrtve', upozoravaju trgovci.

