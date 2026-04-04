Ruska ograničenja uznemirila poznatog milijardera: 'Dobrodošli natrag u Digitalni otpor'

Rusija je opetovano blokirala mobilni internet i dala velike ovlasti za prekid masovne komunikcije, istodobno ometajući usluge razmjene poruka i VPN-ove, što su diplomati nazvali "velikom represijom" .

Tehnički problem koji se pojavio u petak, a koji Rusija još treba u potpunosti objasniti, stvorio je kaos. Dio kupaca nije mogao obaviti kupnju, moskovski metro je bio prisiljen dopustiti ulazak bez naplate, dok je regionalni zoološki vrt morao tražiti od posjetitelja da ulaznice plate gotovinom.

"Dobrodošli natrag u Digitalni otpor, moja braćo i sestre Rusi", rekao je Durov na Telegramu. "Cijela nacija je sada mobilizirana kako bi zaobišla ova apsurdna ograničenja."

Najveća ruska banka, Sberbank, izjavila je da je u petak došlo do tehničkog problema, ali nije iznijela detalje. Neki ruski mediji izbrisali su izvješća da je problem proizašao iz državnih nastojanja da blokiraju određene stranice ili VPN-ove. Ruski dužnosnici kažu da je suzbijanje VPN-ova i aplikacija za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Telegrama ključno za sigurnost dok se Moskva suočava sa smrtonosnim napadima duboko u Rusiji iz Ukrajine i navodnim pokušajima sabotaže zapadnih obavještajnih agencija.

Rusija je usporila Telegram, koji ima više od milijardu aktivnih korisnika i široko se koristi u Ukrajini, te istražila Durova u kaznenom slučaju koji uključuje optužbe za terorizam. Ruski dužnosnici rekli su da su u Telegram prodrle ukrajinske i obavještajne agencije članica NATO-a te da su kao rezultat toga poginuli ruski vojnici.

Telegram je to porekao, rekavši da Moskva pokušava prisiliti Ruse da koriste MAX, državnu aplikaciju za razmjenu poruka koju su škole i sveučilišta dužni koristiti.

Pritisak Kremlja da se koristi ta aplikacija uznemirio je dio Rusa, izvijestio je Reuters u petak.