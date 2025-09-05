Borba protiv predatora: Do kraja godine obvezna provjera dobi za chat na Robloxu

'Uvodi se dvostruka promjena', rekao je glavni direktor za sigurnost Matt Kaufman . 'Do kraja godine svi korisnici koji žele koristiti chat alate morat će proći provjeru ili procjenu dobi. Ako nisu punoljetni, moći će razgovarati samo s ljudima koje već poznaju u stvarnom životu.'

Roblox , koji dnevno ima više od 110 milijuna korisnika u igrama poput 'Grow A Garden' i 'Brookhaven RP', već je ranije bio pod pritiskom regulatora i roditelja. Prošle godine tvrtka je američkom Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu djecu prijavila više od 24.000 sumnjivih slučajeva seksualnog iskorištavanja, piše Guardian.

Do sada je Roblox tražio potvrdu da je korisnik stariji od 13 godina, no nova mjera trebala bi spriječiti manipulacije i lažiranje godina te onemogućiti odraslima da se predstavljaju kao djeca. Platforma je posljednjih godina naglo rasla i postala privlačna i filmskim te gejming studijima poput Netflixa, Lionsgatea i Sege, koji na Robloxu razvijaju vlastite igre. No, istraživanja i iskustva roditelja pokazala su mračnu stranu.

U travnju je Guardian objavio istraživanje koje je razotkrilo koliko lako djeca mogu naletjeti na neprikladan sadržaj ili uspostaviti kontakt s odraslima bez nadzora. Jedan roditelj ispričao je kako je nepoznata osoba na platformi nagovorila njegovo dijete da podijeli svoje gole fotografije, dok su drugi upozorili na izloženost nasilnom i seksualnom sadržaju, što je na djecu ostavilo traume.

'Naši korisnici, roditelji, kreatori, partneri i zakonodavci žele isto što i mi - sigurnost mladih dok igraju i uče na Robloxu', objavila je kompanija na blogu. 'Stalno razvijamo nove sigurnosne alate, politike i sustave moderiranja.'