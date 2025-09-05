MRAČNA STRANA

Borba protiv predatora: Do kraja godine obvezna provjera dobi za chat na Robloxu

L. Š.

05.09.2025 u 08:32

Roblox
Roblox Izvor: Profimedia / Autor: Ink Drop / Alamy / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Jedna od najpopularnijih svjetskih gaming platformi, Roblox, najavila je da će do kraja godine ograničiti mogućnost da odrasli nepoznati korisnici razgovaraju s djecom. Promjena dolazi nakon niza upozorenja o sigurnosti djece i slučajeva u kojima su se maloljetnici mogli nesmetano dopisivati s odraslima tijekom igranja

Roblox, koji dnevno ima više od 110 milijuna korisnika u igrama poput 'Grow A Garden' i 'Brookhaven RP', već je ranije bio pod pritiskom regulatora i roditelja. Prošle godine tvrtka je američkom Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu djecu prijavila više od 24.000 sumnjivih slučajeva seksualnog iskorištavanja, piše Guardian.

'Uvodi se dvostruka promjena', rekao je glavni direktor za sigurnost Matt Kaufman. 'Do kraja godine svi korisnici koji žele koristiti chat alate morat će proći provjeru ili procjenu dobi. Ako nisu punoljetni, moći će razgovarati samo s ljudima koje već poznaju u stvarnom životu.'

vezane vijesti

Do sada je Roblox tražio potvrdu da je korisnik stariji od 13 godina, no nova mjera trebala bi spriječiti manipulacije i lažiranje godina te onemogućiti odraslima da se predstavljaju kao djeca. Platforma je posljednjih godina naglo rasla i postala privlačna i filmskim te gejming studijima poput Netflixa, Lionsgatea i Sege, koji na Robloxu razvijaju vlastite igre. No, istraživanja i iskustva roditelja pokazala su mračnu stranu.

U travnju je Guardian objavio istraživanje koje je razotkrilo koliko lako djeca mogu naletjeti na neprikladan sadržaj ili uspostaviti kontakt s odraslima bez nadzora. Jedan roditelj ispričao je kako je nepoznata osoba na platformi nagovorila njegovo dijete da podijeli svoje gole fotografije, dok su drugi upozorili na izloženost nasilnom i seksualnom sadržaju, što je na djecu ostavilo traume.

'Naši korisnici, roditelji, kreatori, partneri i zakonodavci žele isto što i mi - sigurnost mladih dok igraju i uče na Robloxu', objavila je kompanija na blogu. 'Stalno razvijamo nove sigurnosne alate, politike i sustave moderiranja.'

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IMA LI ta TVRDNJA TEMELJA?

IMA LI ta TVRDNJA TEMELJA?

Xi i Putin o zanimljivoj temi: Može li presađivanje organa doista odgoditi starost unedogled?
NOVA MANTRA

NOVA MANTRA

Trumpov 'fake news' polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi 'izgovor' za skandale
POGREŠNO IZDANI CERTIFIKATI

POGREŠNO IZDANI CERTIFIKATI

Fina se našla u ozbiljnom sigurnosnom skandalu. Pojasnili su nam kako je došlo do propusta

najpopularnije

Još vijesti