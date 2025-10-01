Time: 'Ako AI promijeni svijet, a mi nismo spremni, cijena će biti golema'

Danas pred sobom imamo sličnu okladu, samo što nije riječ o vječnosti, već o sljedećih nekoliko godina. Oklada glasi ovako: ili će umjetna inteligencija radikalno promijeniti rad, obrazovanje, korporacije i društvo u kratkom razdoblju – ili neće .

Ako se prevarimo u vezi ove transformacije, što je cijena pripreme?

Ako se pripremimo za promjenu, a ona se ne dogodi, ostat će korisne promjene jer smo uložili u digitalnu pismenost, fleksibilnije tržište rada, testirane modele univerzalnog osnovnog dohotka i školstvo koje više potiče kritičko razmišljanje. To nisu nimalo katastrofalni gubici. No ako se ne pripremimo, a transformacija brzo stigne, riskiramo masovnu nezaposlenost, zastarjelo obrazovanje i društvene poremećaje. Racionalan izbor je jasan. Moramo se kladiti da će se transformacija dogoditi, piše Time.

Razmotrimo tržište rada jer ono možda već doživljava rane potrese izazvane umjetnom inteligencijom. Iako to zvuči kao pretjerivanje, tehnološki lideri poput Darija Amodeija, osnivača i direktora tvrtke Anthropic, i Erica Schmidta, bivšeg izvršnog direktora Googlea, predviđaju da će umjetna inteligencija eliminirati do 50 posto svih početnih uredskih poslova u razdoblju od jedne do pet godina. Njih dvojica pridružuju se brzo rastućoj skupini ekonomista, nobelovcu Geoffreyju Hintonu, sveprisutnom Elonu Musku i mnogim drugim istaknutim akademicima i tehnološkim rukovoditeljima koji upozoravaju na nadolazeću jobpokalipsu.

Protuteza glasi da su se ekonomije tijekom tisućljeća mnogo puta suočavale s automatizacijom i da se tržište rada svaki put prilagodilo. Nove tehnologije uvijek su donosile val novih, dobro plaćenih radnih mjesta da bi zamijenile ona koja su nestala, zar ne?

Možda ne ovaj put, piše Time. Prethodni valovi automatizacije uglavnom su zamjenjivali mišiće, a ovaj zamjenjuje - prosudbu. Zamislite što će se dogoditi ako lako skalabilni AI sustavi pretvore ljudsku inteligenciju u robu? Ne govorimo o postupnom istiskivanju tvorničkih radnika tijekom stotinu godina niti o manjim šokovima na tržištu rada koje se može ublažiti programima prekvalifikacije za nekoliko uslužnih poslova. Govorimo o istiskivanju vrlo velikog dijela uredske radne snage ('bijeli ovratnici') u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.