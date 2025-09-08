Tim Sveučilišta u Zagrebu osvojio srebro i titulu europskog prvaka u programiranju

U timu su nastupili Toni Brajko s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Dorijan Lendvaj i Patrick Pavić s Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a s njima je bio i njihov voditelj i organizator Krešimir Malnar , koji je sudjelovao i na Regional Contest Directors simpoziju.

Natjecanje se održalo od 31. kolovoza do 5. rujna u Bakuu u Azerbajdžanu, a u konkurenciji je sudjelovalo 140 najjačih sveučilišnih timova iz cijelog svijeta, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski savez informatičara.

ICPC (International Collegiate Programming Contest) najstarije je i najprestižnije natjecanje u algoritamskom programiranju koje se u tom obliku održava od 1977. godine. Koliko je teško bilo plasirati se među timove koji su nastupili u finalu, ističu iz Hrvatskog saveza informatičara, govori i podatak da je na regionalnim natjecanjima nastupilo više od 73 tisuće studenata s 3424 sveučilišta iz 103 država svijeta.

Hrvatski savez informatičara sa studentima informatičarima radi od 1996. godine i ovo je deveti put da je tim iz Hrvatske izborio plasman na finale Svjetskog studentskog ICPC natjecanja.

Nastup na natjecanju i stručne pripreme organizirao je Hrvatski savez informatičara, a program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, dok pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Također, ovog nastupa ne bi bilo bez financijske potpore Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.