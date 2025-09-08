Pilot projekt

Od Platona do ChatGPT-a: Grčka ušla u partnerstvo s OpenAI-jem, uvode AI u škole

L. Š.

08.09.2025 u 09:10

Ilustrativna fotografija / Akropola, Atena, Grčka
Ilustrativna fotografija / Akropola, Atena, Grčka Izvor: EPA / Autor: ALEXANDROS VLACHOS
Bionic
Reading

Grčka, kolijevka zapadnog obrazovanja, ulazi u partnerstvo s kompanijom OpenAI kako bi umjetnu inteligenciju uvela u srednje škole i potaknula razvoj domaćih startupa

Američka tvrtka, tvorac ChatGPT-a, priopćila je da će Grčka biti među prvim državama koje će koristiti njezinu verziju chatbota prilagođenu akademskim institucijama – ChatGPT Edu. Riječ je o sustavu koji nudi pristup najnovijim OpenAI modelima i podršku za usklađenost s GDPR-om, a cilj je omogućiti sigurnu i učinkovitu primjenu AI-a u učionicama.

'Od Platonove filozofske škole 'Akademija' do Aristotelove 'Licej' u antičkoj Ateni – Grčka je povijesna kolijevka zapadnog obrazovanja. Danas, kada milijuni Grka svakodnevno koriste ChatGPT, zemlja ponovno pokazuje svoju predanost znanju i idejama', izjavio je Chris Lehane, OpenAI-jev direktor za globalne poslove. 'Grčka vlada otvara novo obrazovno poglavlje koje priprema ljude da iskoriste ekonomske prilike u doba umjetne inteligencije.'

vezane vijesti

Pilot-projekt bit će proveden u odabranim višim srednjim školama koje odražavaju regionalnu i socioekonomsku raznolikost. U prvoj fazi naglasak će biti na digitalnoj pismenosti u području umjetne inteligencije, povećanju produktivnosti nastavnika i odgovornom uključivanju AI-ja u nastavu. Ako rezultati budu uspješni, program će se proširiti na cijeli obrazovni sustav.

Slične inicijative već su pokrenute u drugim državama; primjerice, Estonija je ovoga ljeta započela s obukom nastavnika za uporabu AI-ja. No, izazovi nisu zanemarivi; nastavnici upozoravaju da učenici već sada koriste alate poput ChatGPT-a kako bi pisali eseje ili radili domaće zadaće, a problem je i sklonost AI-ja izmišljanju i širenju dezinformacija.

ChatGPT
ChatGPT Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER

OpenAI je posljednjih mjeseci pod povećalom javnosti. Protiv tvrtke i njezina izvršnog direktora Sama Altmana podignuta je tužba nakon samoubojstva 16-godišnjaka čiji roditelji tvrde da je ChatGPT stvorio psihološku ovisnost koja je dovela do tragedije, a chatbot nije prepoznao 'akutnu krizu'. Kao odgovor, OpenAI je najavio uvođenje novih roditeljskih kontrola.

Uz obrazovni plan, kompanija u Grčkoj pokreće i Greek AI Accelerator Program, namijenjen razvoju nove generacije lokalnih poduzetnika. Cilj je zadržati domaći tehnološki talent koji često odlazi u inozemstvo. Program uključuje mentorstvo OpenAI-jevih inženjera, radionice o skaliranju, regulativi i sigurnosti, posjet sjedištu tvrtke u San Franciscu te povezivanje s vodećim ulagačima i inovatorima u području umjetne inteligencije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA KORISNIKE AZUREA

ZA KORISNIKE AZUREA

Udar na globalni internet: Prerezani kabeli u Crvenom moru, Microsoft prijavio probleme
NEŽELJENA POŠTA

NEŽELJENA POŠTA

Od ARPANET-a do Useneta: Kako je nastao 'spam' koji danas puni naše inboxe
'ROBOTI SU OVDJE'

'ROBOTI SU OVDJE'

Prva dama SAD-a: 'AI mora biti pod budnim nadzorom u ranoj fazi razvoja'

najpopularnije

Još vijesti