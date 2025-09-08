Od Platona do ChatGPT-a: Grčka ušla u partnerstvo s OpenAI-jem, uvode AI u škole

Grčka, kolijevka zapadnog obrazovanja, ulazi u partnerstvo s kompanijom OpenAI kako bi umjetnu inteligenciju uvela u srednje škole i potaknula razvoj domaćih startupa

Američka tvrtka, tvorac ChatGPT-a, priopćila je da će Grčka biti među prvim državama koje će koristiti njezinu verziju chatbota prilagođenu akademskim institucijama – ChatGPT Edu. Riječ je o sustavu koji nudi pristup najnovijim OpenAI modelima i podršku za usklađenost s GDPR-om, a cilj je omogućiti sigurnu i učinkovitu primjenu AI-a u učionicama. 'Od Platonove filozofske škole 'Akademija' do Aristotelove 'Licej' u antičkoj Ateni – Grčka je povijesna kolijevka zapadnog obrazovanja. Danas, kada milijuni Grka svakodnevno koriste ChatGPT, zemlja ponovno pokazuje svoju predanost znanju i idejama', izjavio je Chris Lehane, OpenAI-jev direktor za globalne poslove. 'Grčka vlada otvara novo obrazovno poglavlje koje priprema ljude da iskoriste ekonomske prilike u doba umjetne inteligencije.'

Pilot-projekt bit će proveden u odabranim višim srednjim školama koje odražavaju regionalnu i socioekonomsku raznolikost. U prvoj fazi naglasak će biti na digitalnoj pismenosti u području umjetne inteligencije, povećanju produktivnosti nastavnika i odgovornom uključivanju AI-ja u nastavu. Ako rezultati budu uspješni, program će se proširiti na cijeli obrazovni sustav. Slične inicijative već su pokrenute u drugim državama; primjerice, Estonija je ovoga ljeta započela s obukom nastavnika za uporabu AI-ja. No, izazovi nisu zanemarivi; nastavnici upozoravaju da učenici već sada koriste alate poput ChatGPT-a kako bi pisali eseje ili radili domaće zadaće, a problem je i sklonost AI-ja izmišljanju i širenju dezinformacija.