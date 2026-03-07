Trump odbio Starmera: Ne trebamo vas, rat smo već dobili

Američki predsjednik Donald Trump poručio je britanskom premijeru Keiru Starmeru da Sjedinjenim Državama više nije potrebna pomoć Ujedinjenog Kraljevstva u sukobu na Bliskom istoku
U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao da Ujedinjeno Kraljevstvo ‘konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača zrakoplova na Bliski istok’.
‘To je u redu, premijeru Starmer, ali više nam nisu potrebni – no zapamtit ćemo’, napisao je Trump.
Dodao je i da Sjedinjene Države ne trebaju saveznike koji se uključuju u rat tek nakon što je, kako je naveo, već dobiven.
‘Ne trebamo ljude koji se priključuju ratovima nakon što smo već pobijedili’, poručio je Trump.