STUDENTSKO NATJECANJE

Tim hrvatskih studenata informatičara osvojio zlatnu medalju i četvrto mjesto u Poljskoj

L. Š. / Hina

08.12.2025 u 11:04

Toni Brajko, Ivan Janjić i Fran Babić
Toni Brajko, Ivan Janjić i Fran Babić Izvor: Ostale fotografije / Autor: Hrvatski savez informatičara
Tim studenata informatičara sa zagrebačkog Sveučilišta osvojio je zlatnu medalju i četvrto mjesto na Srednjoeuropskom studentskom ICPC natjecanju (CERC) u Poljskoj, na kojemu je sudjelovalo 70 timova s 31 sveučilišta iz osam srednjoeuropskih zemalja.

Na natjecanje studentskih timova u programiranju, koje se održavalo na Institutu za računarstvo Sveučilišta u Wroclawu od 5. do 7. prosinca, sudjelovali su timovi iz Austrije, Češke, Hrvatske, Latvije, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, priopćio je u ponedjeljak Hrvatski savez informatičara (HSI).

Najbolji rezultat postigao je naš tim u sastavu Fran Babić, Toni Brajko i Ivan Janjić, studenata Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Oni su uz zlatnu medalju i četvrto mjesto osvojili i plasman na Europsko studentsko ICPC natjecanje. Voditelj tima i organizator ovog nastupa bio je Krešimir Malnar.

Hrvatsku su na ovom natjecanju predstavljala ukupno četiri tima: dva tima Sveučilišta u Zagrebu, te po jedan tim Sveučilišta u Rijeci i Osijeku, koji su pravo nastupa izborili sudjelovanjem na Natjecanju timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta.

Srednjoeuropsko studentsko ICPC natjecanje jedno je od najjačih regionalnih natjecanja u Europi i svijetu i dio je Svjetskog studentskog ICPC natjecanja (International Collegiate Programming Contest - ICPC), napominje HSI.

