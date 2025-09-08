Od ARPANET-a do Useneta: Kako je nastao 'spam' koji danas puni naše inboxe

'Vjerojatno mi je otišlo u spam' - čest je to odgovor ako nam je netko poslao e-mail, a ne nalazimo ga u primanoj pošti, pa provjeravamo takozvanu neželjenu poštu. Prvi spam na svijetu poslan je još 1978. preko ARPANET-a, a odvjetnici Laurence Canter i Martha Siegel proglašeni su 'zloglasnima' nakon što su 1994. lansirali prvi komercijalni spam na Usenetu. Njihov spam e-mail o američkoj Zelenoj lutriji, poslan u više od 5500 grupa, izazvao je bijes internetske zajednice, dobivali su prijetnje smrću, a dospjeli su i na naslovnice svjetskih medija. Spam je od tada postao (neželjena) svakodnevica koja danas čini gotovo polovicu svih e-mailova

Canter danas u razgovoru za People priznaje da osjeća 'blagu grižnju savjesti' kad svakodnevno u vlastitom inboxu nailazi na desetke neželjenih poruka o lažnim poslovnim ponudama i sumnjivim nagradnim igrama. No, ističe, odgovornost ne nosi samo on: 'Da nismo mi to napravili, nema sumnje da bi to učinio netko drugi.' Kako je sve počelo? Canter i Siegel, tada imigracijski odvjetnici, željeli su promovirati svoju pravnu tvrtku i privući klijente da se prijave za američku Zelenu kartu, točnije vladin program Lutrija Zelene karte. Stoga su 12. travnja 1994. iz svog ureda poslali spam e-mail u više od 5500 grupa na Usenetu – tadašnjih online foruma – nudeći uslugu prijave. Naslov poruke bio je: 'Green Card Lottery - Final One?'

Internetska zajednica burno je reagirala. Par je primio prijetnje smrću i uvredljive pozive, a njihovi telefoni i telefaks bili su danima zatrpani. Pritužbe korisnika srušile su sustave njihova internetskog pružatelja usluga te im je ubrzo otkazao uslugu. 'Bilo je to iznenađujuće', prisjeća se Canter. 'Zaradili smo između 100 i 200 tisuća dolara, ali ljudi su mislili da uništavamo internet.' Medijska pažnja bila je golema. Završili su na naslovnici The New York Timesa kao autori 'prvog oglasa u kibernetičkom prostoru'. Posebno ih se kritiziralo zato što su naplaćivali uslugu koja je zapravo bila besplatna; primjerice, za prijavu na lutriju dovoljno je bilo poslati razglednicu s imenom i adresom. 'Tehnički je to istina', kaže Canter, 'ali isto vrijedi za druge usluge. Nitko ne mora platiti računovođu da mu napravi poreznu prijavu, ali mnogi to ipak čine.' Ono što je tada doživljeno kao kršenje bontona na internetu ubrzo je postalo svakodnevica. Danas, prema podacima platforme Statista, spam čini više od 46 posto svih e-mailova, i to oko 160 milijardi poruka dnevno. Canter žali kada vidi što je spam postao. 'Svi dobivaju gomilu spama. Šteta', rekao je za People te dodao da su neki članovi njegove obitelji prevareni putem takvih poruka, ostali su bez novca i bankovnih podataka. Unatoč bijesu internetske zajednice devedesetih, Canter ostaje dosljedan: 'Ono što je naš prvi spam napravio bilo je otvaranje interneta kao velikog marketinškog prostora uz minimalne troškove. Nije nas ništa koštalo da sastavimo oglas i pošaljemo ga milijunima ljudi.'

Apr. 12 1994: Husband-and-wife law partners Laurence Canter and Martha Siegel posted the first massive commercial spam on Usenet https://t.co/UF6lMB6CcX pic.twitter.com/2t0tvHiVWq — enwikipedia 🌟 (@enwikipedia) April 12, 2018