Kindle dobiva AI gumb: Od sada možete pitati knjigu što god želite

Od sada ćete moći postaviti Amazonovom Kindleu pitanja o knjigama koje sadrži. Nova značajka Ask this Book koristi umjetnu inteligenciju kako bi odgovorila na pitanja koja ljudima mogu pasti na pamet dok čitaju.

Ako je netko, na primjer, zaboravio nekog lika, može pitati svoju knjigu za više informacija. Značajka će biti dostupna za sve knjige u Amazonovoj ponudi, zasad samo u aplikaciji za operativni sustav iOS. Proširenje na Android je u planu.