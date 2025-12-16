Kindle dobiva AI gumb: Od sada možete pitati knjigu što god želite

Poželite li nešto pitati knjigu, označit ćete odlomak i kucnuti dugme Ask. Na raspolaganju je također mogućnost postavljanja daljnjih pitanja
Od sada ćete moći postaviti Amazonovom Kindleu pitanja o knjigama koje sadrži. Nova značajka Ask this Book koristi umjetnu inteligenciju kako bi odgovorila na pitanja koja ljudima mogu pasti na pamet dok čitaju.
Ako je netko, na primjer, zaboravio nekog lika, može pitati svoju knjigu za više informacija. Značajka će biti dostupna za sve knjige u Amazonovoj ponudi, zasad samo u aplikaciji za operativni sustav iOS. Proširenje na Android je u planu.
Poželite li nešto pitati knjigu, označit ćete odlomak i kucnuti dugme Ask. Na raspolaganju je također mogućnost postavljanja daljnjih pitanja. U Amazonu tvrde kako odgovori neće pokvariti čitanje knjige tako što će vam, recimo, otkriti neočekivani zaplet ili rasplet, ili tko je ubojica. Značajka je uključena prema zadanim postavkama. Ni čitatelji, niti izdavači je ne mogu isključiti.
Na Kindleu su nedavno pokrenute i druge slične značajke. Primjerice, sažetak koji je moguće koristiti za brzo nadoknađivanje što ste propustili u seriji. Međutim, ranije je Amazon morao povući sažetke pokretane umjetnom inteligencijom za svoje TV emisije zbog pogrešaka, piše Independent.