Threads uvodi objave koje nestaju nakon 24 sata

Za razliku od klasičnih objava, odgovori na 'fantomske' postove šalju se izravno u inbox autora, umjesto da budu javno vidljivi. Threads tako potiče privatniju interakciju, iako mogućnost odgovaranja ovisi o korisničkim postavkama, primjerice, opcija izravnih poruka dostupna je samo među profilima koji se međusobno prate.

Nova opcija dobro će doći korisnicima koji žele podijeliti misao ili komentar, ali ne i trajno je zadržati na svom profilu. Sličnu mogućnost korisnici X-a (bivšeg Twittera) već godinama traže, pa su se mnogi pritom morali oslanjati na alate trećih strana za privremeno arhiviranje sadržaja, prenosi Verge .

Threads je testiranje ghost postova, odnosno privremenih objava započeo još u travnju, kao dio šireg niza nadogradnji koje postupno uvodi. Među tim su nadogradnjama i izravne poruke (DM-ovi), objave do 10.000 znakova te grupni razgovori. Nedavno su dodane i tematske zajednice u kojima se objave filtriraju prema interesima korisnika.

Ghost postovi će u feedu biti prikazani u sivom oblačiću za chat, a kreirati ih se može jednostavnim uključivanjem ikone duha u izborniku za objavu. Ako netko odgovori na takvu objavu, Threads će odgovor poslati izravno u vaš inbox, dok drugi korisnici neće moći vidjeti lajkove ni komentare.