Threads uvodi objave koje nestaju nakon 24 sata

Threads, platforma u vlasništvu Mete, pokreće novu značajku nazvanu 'ghost post' - objave koje se automatski arhiviraju nakon 24 sata. Riječ je o njihovoj vlastitoj verziji kratkotrajnog objavljivanja sadržaja. Privremene objave prikazivat će se u glavnom feedu kao i svaka druga, ali će automatski nestati nakon 24 sata. Korisnici će moći reagirati na njih, no lajkove i odgovore vidjet će isključivo autor objave
Za razliku od klasičnih objava, odgovori na 'fantomske' postove šalju se izravno u inbox autora, umjesto da budu javno vidljivi. Threads tako potiče privatniju interakciju, iako mogućnost odgovaranja ovisi o korisničkim postavkama, primjerice, opcija izravnih poruka dostupna je samo među profilima koji se međusobno prate.
Nova opcija dobro će doći korisnicima koji žele podijeliti misao ili komentar, ali ne i trajno je zadržati na svom profilu. Sličnu mogućnost korisnici X-a (bivšeg Twittera) već godinama traže, pa su se mnogi pritom morali oslanjati na alate trećih strana za privremeno arhiviranje sadržaja, prenosi Verge.
Threads je testiranje ghost postova, odnosno privremenih objava započeo još u travnju, kao dio šireg niza nadogradnji koje postupno uvodi. Među tim su nadogradnjama i izravne poruke (DM-ovi), objave do 10.000 znakova te grupni razgovori. Nedavno su dodane i tematske zajednice u kojima se objave filtriraju prema interesima korisnika.
Ghost postovi će u feedu biti prikazani u sivom oblačiću za chat, a kreirati ih se može jednostavnim uključivanjem ikone duha u izborniku za objavu. Ako netko odgovori na takvu objavu, Threads će odgovor poslati izravno u vaš inbox, dok drugi korisnici neće moći vidjeti lajkove ni komentare.