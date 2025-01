Dosta vam je Metinih društvenih mreža? Evo kako obrisati Facebook, Instagram i Threads

Kako izbrisati svoj račun na Facebooku?

Napomena: ako izbrišete svoj račun, ne možete mu ponovno pristupiti. Facebook odgađa brisanje nekoliko dana nakon što je zatraženo i otkazat će vaš zahtjev za time ako se tijekom tog vremena ponovno prijavite.

Također vrijedi napomenuti da se neke informacije, poput povijesti slanja poruka, ne pohranjuju na računu, pa bi vaši prijatelji mogli i dalje imati pristup porukama koje ste poslali nakon brisanja računa.

Sve jasno? Odlično. Evo uputa što i kako dalje:

Kliknite svoju profilnu sliku u gornjem desnom kutu.

Otvorite Settings & Privacy, pa Settings.

Kliknite Account Center u gornjem lijevom kutu zaslona.

Kliknite Personal details pod Account Settings.

Kliknite Account ownership and control.

Kliknite Deactivation or deletion.

Odaberite račun ili profil koji želite deaktivirati.

Odaberite Deactivate account.

Kliknite Continue i slijedite upute za potvrdu.

Kako preuzeti svoje podatke na Instagramu?

Postoje dva načina za pronalaženje web stranice na koju ćete preuzeti svoje podatke s Instagrama - ili kroz Accounts Center ili postavke na Instagramu. Za prvi način otvorite Your information and permissions i nađite Download your information. Za postavke Instagrama kucnite tri paralelne crte u donjem lijevom kutu zaslona, ​a zatim Your activity...

Bilo koji od tih koraka odvest će vas na stranicu za preuzimanje podataka. Morat ćete kucnuti profile s kojih želite preuzeti svoje podatke i odabrati želite li ih preuzeti na uređaj ili izravno prenijeti na drugo odredište.

Ako odaberete Download to device, morat ćete odabrati datumski raspon, e-poštu s obavijestima, format vašeg zahtjeva za preuzimanje i kvalitetu fotografija, videozapisa i drugih medija - isto kao i prilikom preuzimanja podataka s Facebooka.

Zatim kliknite Create files. Nakon što podnesete zahtjev, pod karticom Current Activity pojavit će se In progress u alatu Download your information. Instagram će vas obavijestiti e-poštom i putem aplikacije kad su podaci spremni za preuzimanje. Imat ćete četiri dana da to i učinite.