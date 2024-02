Telegram je u siječnju dobio hrpu noviteta. Pogledajte o čemu se radi

Bilo koji od ovih chatova možete prikvačiti na vrh. Za promjemu prikaza kucnite naslov u Saved Messages. Također možete kucnuti i ⋮ / ⋯ i odabrati View as Messages ili View as Chats.

Novi način rada View as Chats nudi pregled popisa razgovora iz kojih ste proslijedili poruke. Ti će razgovori sadržavati sve poruke koje ste proslijedili u Saved Messages od korisnika, grupa i kanala.

Sakrijete li svoje vrijeme Last Seen ili čitanja, ono je uvijek skriveno od svih korisnika, uključujući i korisnike Premiuma.

Korisnici Telegram Premiuma mogu sakriti svoje vrijeme Last Seen i čitanja, a da i dalje vidite ono od drugih koji dijele svoje s vama.

Prema zadanim postavkama, skrivanje vašeg vremena Last Seen ili čitanja od korisnika također skriva njihovo vrijeme od vas.

Ako sakrijete vrijeme Last Seen od određenih korisnika, također možete odabrati da od njih sakrijete svoj status čitanja.

Vremena čitanja imaju vlastite detaljne postavke privatnosti, temeljene na postavkama privatnosti vašeg statusa Last Seen.

Dopuštenja za privatne poruke

Korisnici Premiuma od sad mogu odabrati tko im može slati poruke – Everyone ili My Contacts and Premium Users.

Kada je ova značajka uključena, korisnici koji nisu kontakti ili nemaju Premium ne mogu započeti razgovor s vama, ali mogu odgovoriti ako im prvo pošaljete poruku.

Ako primite neželjenu poruku od drugog korisnika, postoji dugme na vrhu chata za blokiranje korisnika i upozoravanje moderatora.

Brže učitavanje i viša razlučivost videa

Video priče od sada bi se trebale učitavati četiri puta brže. Korisnici Premiuma dobili su novu postavku, koja omogućava gldanje videa u višoj razlučivosti, ako to razina internetskog prometa koju koriste dopušta.

Uz sve dosad navedeno, zajednički kontakti su također dobili novi izgled, poboljšane su video poruke na uređajima s operativnim sustavom iOS, a dodane su i nove sličice za macOS.

Ako ih želite aktivirati, otvorite Settings, Appearance pa App Icon.