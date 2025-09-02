Kako su moderni ljudi pretekli izumrle rođake? Ključ je jedan enzim

Evolucija nema milosti. Moderni ljudi, odnosno mi, jedini su preživjeli članovi šire obitelji hominina, dok su naši rođaci, uključujući neandertalce i denisovce - izumrli. Novo istraživanje sugerira da je u toj evolucijskoj utrci prednost mogla pružiti mala, ali značajna promjena u našem mozgu. Riječ je o varijanti enzima ADSL, prisutna isključivo kod Homo sapiensa.

Mala promjena s velikim posljedicama

Prije otprilike 600.000 godina, linija koja je vodila do modernih ljudi odvojila se od one koja je proizvela neandertalce i denisovance. U tom razdoblju enzim adenilosukcinat-liaza (ADSL), ključan za sintezu purina, sastavnih dijelova DNK i RNK, doživio je promjenu. Na poziciji 429 u lancu od 484 aminokiseline, alanin je zamijenjen valinom. Iako se radi o sitnoj promjeni, stvorena je verzija ADSL-a jedinstvena za Homo sapiensa. Kod ljudi koji nemaju ovaj enzim, uočavaju se poremećaji ponašanja poput hiperaktivnosti i agresivnosti, što je potaknulo znanstvenike da istraže njegovu ulogu u oblikovanju ljudskog ponašanja.

Eksperimenti na 'humaniziranim' miševima

Prijašnja istraživanja pokazala su da ljudska verzija ADSL-a proizvodi manje stabilan i manje učinkovit enzim od onoga koji su imali neandertalci i denisovanci.

Određene molekule kod Homo sapiensa nakupljaju se u organima, posebno u mozgu. Kako bi proučili učinak, znanstvenici su koristili genetski modificirane miševe koji nose ljudsku verziju ADSL-a. Kada im je postupno ograničen pristup vodi, a potom im je dostupnost vode signalizirana svjetlom i zvukom, ženke s ljudskim enzimom češće su tražile vodu od kontrolne skupine.

Na temelju tih rezultata istraživači su pretpostavili da je manje učinkovita varijanta ADSL-a mogla našim precima povećati motivaciju i uspješnost u traženju vode, resursa presudnog za preživljavanje u nestabilnim i sušnim okruženjima.

Genetski tragovi u suvremenom čovjeku

Daljnja analiza ljudskog genoma otkrila je da više od 97 posto današnjih ljudi nosi dodatne varijante u genu za ADSL koje ga čine još manje učinkovitim u izražavanju RNK. To ukazuje na evolucijsku selekciju. Promjena je očito bila korisna i nastavila se prenositi kroz generacije. Znanstvenici smatraju da upravo ova kombinacija mogla objasniti zašto je ADSL imao toliko važnu ulogu u oblikovanju ljudskog ponašanja i prilagodljivosti.

Sekvenciranjem genoma neandertalaca 2010. i denisovanaca dvije godine kasnije, omogućeno je izravno uspoređivanje s Homo sapiensom. Takva istraživanja otkrivaju koje su genetske razlike mogle pomoći modernim ljudima da opstanu dok su druge vrste izumrle. Nova otkrića uklapaju se u širu sliku prema kojoj su mnoge promjene u modernom čovjeku povezane s razvojem i funkcioniranjem mozga.

Ograničenja i otvorena pitanja

Stručnjaci ipak upozoravaju da se ne smije precjenjivati utjecaj samo jedne genetske promjene. Ukupno postoji oko 80 razlika u aminokiselinama između Homo sapiensa i neandertalaca. Kako ističe dr. Ingrida Domarkienė s Vilnius Universityja, vjerojatno je kombinacija genetike, okoliša, društvene strukture, otpornosti na bolesti i slučajnosti odredila zašto su moderni ljudi jedina preživjela linija hominina, piše CNN.

Iako je istraživanje pokazalo promjene u ponašanju 'humaniziranih' miševa, ostaje nejasno zašto su one bile izražene samo kod ženki, kao i kakve bi točno posljedice mogle imati kod ljudi. Znanstvenici planiraju daljnja istraživanja kako bi razjasnili kako ADSL utječe na moždane procese i ponašanje te jesu li i drugi oblici ponašanja oblikovani istom promjenom.