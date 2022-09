Svemirski teleskop James Webb snimio je prvu izravnu fotografiju udaljenog egzoplaneta

Plinoviti div HIP 65426 b subjekt je prve direktne fotografije udaljenog egzoplaneta u cijeloj ljudskoj povijesti

Svemirski teleskop James Webb snimio je prvu direktnu sliku planeta koji kruži oko udaljene zvijezde, otvorivši nesmiljen broj novih opcija u potencijalnom istraživanju egzoplaneta.

Velika većina egzoplaneta koje smo do sad otkrili otkriveni su zahvaljujući promjenama u svjetlini zvijezda oko kojih se kreću, no to bi se uskoro moglo promijeniti, piše Space. Manje od dva mjeseca nakon početka promatranja, teleskop James Webb dostavio je prvu direktnu sliku planeta izvan našeg sunčevog sustava.

Planet je, očekivano, prilično velik plinoviti div pod imenom HIP 65426 b koji se kreće oko zvijezde koja je od Zemlje udaljena 385 svjetlosnih godina. Plinoviti svijet na slici izgleda kao mrlja pored blještave zvijezde, a Webb ga je 'ulovio' NIRCamom, kamerom koja snima u spektru bliskom infracrvenoj i MIRI, instrumentom koji snima valne duljine u sredini infracrvenog spektra.