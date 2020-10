Sve je više dokaza: WhatsApp napokon dobiva značajku koju smo svi čekali

WhatsApp, prema izvješćima insajdera, napokon dobiva mogućnost korištenja istog profila na nekoliko uređaja odjednom

Uskoro bismo mogli dobiti opciju korištenja jednog WhatsApp profila na više uređaja odjednom. Štoviše, stigle su prve (neslužbene) slike kako bi to moglo i izgledati. Insajderi sa WABetainfoa još su početkom ljeta spomenuli ovu značajku, a sad imaju i dokaze.

Nakon što nova značajka vidi svjetlo dana, moći ćete se prijaviti na WhatsApp na računalu ili webu, otvoriti postavke i i birati 'Use WhatsApp on other devices'. Tu ćete moći vidjeti listu svih uređaja koje WhatsApp profil već koristi (slično kao i kad se spojite na Google profil).