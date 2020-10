Radi čudne i neočekivane stvari ljudskom tijelu: Zašto je koronavirus toliko problematičan

Donosimo pregled razloga zbog kojih je novi koronavirus drukčiji od drugih virusa i zbog kojih nam zadaje toliko glavobolja

Ponaša se kao vozač koji je udario autom pješaka i pobjegao

Količina virusa u našem tijelu dolazi do vrhunca dan prije no što počnemo osjećati da smo bolesni. Ali virusu treba bar tjedan dana kako bi nas doveo do faze u kojoj moramo u bolnicu. Zato se krećemo među drugim ljudima i širimo ga, a da to ne znamo dok nije prekasno. Dok se zaražena osoba oporavi ili umre, virus je već našao druge žrtve.

Po tome se uvelike razlikuje od izvornog koronavirusa SARS iz 2002. godine, a koji je bio najzarazniji danima prije no što bi se ljudi razboljeli, pa je bilo lako provesti izolaciju.

Naša tijela nisu spremna na njega

Sjećate li se zadnje pandemije 2009. godine, kad su mnogi bili zabrinuti zbog virusa H1N1, odnosno svinjske gripe? Pokazalo se kako nije bio ni približno smrtonosan onoliko koliko se očekivalo jer su stariji ljudi već imali određenu vrstu zaštite zbog toga što su se već bili susreli sa sličnim sojevima.

Postoje još četiri vrste koronavirusa koji napadaju ljude i uzročnici su simptoma uobičajenih za prehladu. Ali SARS-Cov-2 je nov i drukčiji te može izazvati šok u imunološkom sustavu.

Izostanak zaštite usporediv je sa situacijom u kojoj su Europljani prenijeli ospice u Novi svijet s pogubnim posljedicama na tamošnje stanovništvo, koje ih nije poznavalo.

Izgradnja imunološke obrane za stare ljude je problematična jer su njihovi imunološki sustavi sporiji nego kod mlađih ljudi zbog toga što proizvode manje raznolike T-stanice, na koje se oslanjaju u borbi protiv virusa i drugih napadača.