Američka svemirska letjelica zagrabila je malo previše asteroida pa sad ima problema

Inženjeri misije pokušavaju pohraniti ostatak uzorka u unutrašnjost letjelice kako bi znanstvenici imali što proučavati jednom kad se vrati na Zemlju.

Dobra je vijest to što je OSIRIS-REx, čini se, zagrabio obilje raznovrsnog stijenja. Cilj je bio dokopati se uzorka teškog 60 grama s površine Bennua. Slike pristigle s letjelice pokazuju kako je riječ o do 400 grama materijala.

Inženjeri su uvjereni kako se uzorak ne rasipa prebrzo pa bi do Zemlje moglo stići dovoljno za daljnje analize. Prema njihovim procjenama izgubili su između jednog i deset grama.

Ali, problem im predstavlja to što pomicanjem robotske ruke po uzorku dovode do gubitka materijala pa bi mogli ostati bez još do 10 grama prije no što riješe problem.

Otvor od samo jednog centimetra

Za prikupljanje uzorka OSIRIS-REx je opremljen robotskom rukom s cilindričnim spremnikom na kraju. Letjelica se sporo približila Bennu i nježno kucnula po površini asteroida spremnikom.

Pri kontaktu je spremnik ispustio oblak dušikovog plina kako bi prodrmao stijenje i kamenčiće na površini. Neki su završili u spremniku, drugi su otplesali u svemir. Kako bi bili sigurni da je uzorak prikupljen inženjeri su morali čekati fotografije s letjelice koje bi im to potvrdile.

Kad su pristigle ustanovili su kako je poklopac zaglavljen, pa je spremnik otvoren jedan centimetar. Oko spremnika su bili vidljivi sićušni dijelovi asteroida.

Da je prikupljanje uzorka prošlo glatko u NASA-i bi vjerojatno malo još pričekali prije no što bi pohranili materijal u OSIRIS-REx. U planu je bio manevar okreta kako bi ustanovili koliko su materijala prikupili.

Inženjeri bi mogli izmjeriti inerciju letjelice i usporediti taj rezultat s prethodno izmjerenim, dok još nije imala uzorak. Ali, to sad vjerojatno neće biti obavljeno kako se smanjio rizik gubitka materijala.

To znači kako vjerojatno neće znati koliko točno uzorka imaju sve dok se letjelica ne vrati na Zemlju, piše Verge.