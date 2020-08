Brzo, brže, najbrže: Pobrojali smo najkorisnije kratice za Gmail koje morate isprobati

Gmail ima nekoliko vrlo korisnih kratica za tipkovnicu koje će vam olakšati rad i smanjiti potrebu za posezanjem za mišem. Prije nego što ih krenete koristiti, trebat ćete ih aktivirati u postavkama web stranice

Premda vjerojatno koristite kratice u drugim aplikacijama, vjerojatno ih ne koristite u Gmalu - zato jer su u osnovnim postavkama isključene.

Da biste riješili taj problem, otvorite Gmail u pregledniku, kliknite na postavke na samom vrhu stranice (ikona izgleda kao zupčanik) i nakon toga kliknite na 'See all settings'. U dijelu General skrolajte dolje do kratica za tipkovnicu i kliknite 'Keyboard Shortcuts on' da biste ih uključili. Sve što trebate učiniti nakon toga je skrolati do dna i pohraniti izmjene postavki klikom na 'Save changes'.