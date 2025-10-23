Googleovo kvantno računalo postiglo je nešto što superračunala ne mogu

Algoritam je uspio izračunati strukturu molekule , što otvara put velikim otkrićima u područjima poput medicine i znanosti o materijalima. Time su došli na korak bliže korištenju kvantnih računala u praktične svrhe.

U Googleu tvrde kako su postigli veliki korak naprijed u kvantnom računalstvu nakon što su razvili algoritam koji je obavio zadatak koji nadilazi mogućnosti konvencionalnih superračunala.

No, potpuno otporna kvantna računala, sposobna za realizaciju nekih zadataka koji najviše uzbuđuju znanstvenu zajednicu, još su barem pet godina daleko jer bi zahtijevala strojeve sposobne za smještaj stotina tisuća kvantnih bitova. Moćna kvantna računala zahtijevat će milijune ili čak milijarde kubita. To je teže postići s vrstom hardvera koji koriste autori Googleovog rada jer zahtijeva hlađenje na izuzetno niske temperature.

Postignuće, koje omogućuje kvantnom računalu rad 13 tisuća puta brži od klasičnog računala, opisano je u radu u časopisu Nature. Iako je riječ o dojmljivom napretku, u pitanju je nešto što je usmjereno na uski znanstveni problem bez značajnog utjecaja na stvarni svijet.

Rezultati za dvije molekule unakrsno su provjereni nuklearnom magnetskom rezonancijom (NMR) – istom tehnologijom koja stoji iza MRI skeniranja – i otkrili su informacije koje NMR inače ne otkriva, piše Guardian.