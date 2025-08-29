Strah od nadzora? Europskim znanstvenicima, piscima i putnicima sve češće odbijaju ulazak u SAD

Broj pretraga privatnih mobilnih uređaja na američkoj granici u trećem kvartalu 2025. najveći je od 2018. godine. Kontrola ne mora imati previše razloga da vam pregleda smartfon, a razlozi za odbijanje su brojni
Sve veći broj stranih državljana preispituje odluku o putovanju u Sjedinjene Države, dok se šire priče o detencijama i detaljnim provjerama na granici tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, piše Guardian.
Strah od nadzora i političke procjene
Keith Serry, kanadski glumac i odvjetnik, nakon 35 godina redovitih putovanja u SAD je odustao od nastupa na Fringe festivalu u New Yorku. Kako kaže, zabrinjava ga činjenica da se posjetitelji sada ocjenjuju prema svojim stavovima i mišljenjima.
Serry nije jedini. U ožujku je francuskom znanstveniku, poznatom po kritikama Trumpa, odbijen ulazak nakon pretrage telefona. U lipnju je australski pisac zadržan i odbijen na ulazu jer su granični službenici, pregledavajući njegov uređaj, tvrdili da su pronašli dokaze o ranijoj uporabi droga. Sve veći broj europskih putnika, uključujući Nijemce i Britance, također je doživjelo slične situacije.
Preporuke i mjere opreza
U strahu od pretresa, mnogi putnici brišu društvene mreže, privatne poruke i fotografije, uklanjaju biometrijsku zaštitu ili putuju s tzv. 'burner' telefonima koje koriste samo za to putovanje. U Kanadi su neke javne institucije zaposlenicima savjetovale da ostave osobne uređaje kod kuće i koriste zasebne prazne telefone prilikom odlaska u SAD.
Imigracijska odvjetnica Heather Segal istaknula je da mnogi ljudi osjećaju krivnju i nesigurnost, iako nisu svjesni da su učinili bilo što sporno. Savjetuje putnicima da procijene rizik pregledom privatnih podataka na uređajima te informacija koje su javno dostupne.
Široke ovlasti graničnih službi
Američka Carina i zaštita granice (CBP) ima ovlasti pretraživati uređaje uz minimalno obrazloženje. Iako putnici mogu odbiti suradnju, time riskiraju odbijanje ulaska. Prema službenim podacima, prošle je godine od 420 milijuna međunarodnih putnika pregledano 47 tisuća uređaja. No, broj pretraga u trećem kvartalu 2025. najveći je od 2018. godine.
Tom McBrien iz Electronic Privacy Information Centera smatra da su pretrage postale ciljanije i sve više usmjerene na ljude s političkim stavovima koji se vlastima ne sviđaju. Preporučuje putnicima da minimiziraju količinu podataka na uređajima – bilo brisanjem sadržaja, bilo premještanjem u cloud ili na vanjski disk.
Reakcije i poricanja vlasti
Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) odbacuje tvrdnje da se pretrage pojačavaju iz političkih razloga. U priopćenju su naveli da se provjere provode radi otkrivanja digitalnog krivotvorenja i prijetnji nacionalnoj sigurnosti. Dodali su i da je pod Trumpovom administracijom, zajedno s ministricom sigurnosti Kristi Noem, granica postala 'najsigurnija u američkoj povijesti'.
No, australski pisac Alistair Kitchen tvrdi da mu je prilikom odbijanja ulaska u SAD izravno rečeno da je razlog njegovo pisanje o pro-palestinskim prosvjedima. Smatra da bi se novinari, pisci i aktivisti trebali ozbiljno zapitati prije nego što planiraju putovanje.
Gubitak povjerenja u SAD
Sve više akademika, novinara i običnih putnika razmišlja o izbjegavanju SAD-a zbog rizika da budu zadržani ili odbijeni. Profesor međunarodnog prava Donald Rothwell ističe da odbijanje ulaska može stvoriti dugoročne posljedice u putničkom dosjeu.
Kanađanka Kate priznaje da je brisala aplikacije društvenih mreža prije puta u SAD, iako bi željela vjerovati da se incidenti događaju rijetko. No, priznaje da je povjerenje ozbiljno narušeno:
'Bilo bi lijepo vjerovati da su to izolirani slučajevi, ali osjećam da je SAD u mnogim aspektima izgubio svoju dobru volju.'