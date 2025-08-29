Strah od nadzora? Europskim znanstvenicima, piscima i putnicima sve češće odbijaju ulazak u SAD

Sve veći broj stranih državljana preispituje odluku o putovanju u Sjedinjene Države, dok se šire priče o detencijama i detaljnim provjerama na granici tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, piše Guardian.

Strah od nadzora i političke procjene

Keith Serry, kanadski glumac i odvjetnik, nakon 35 godina redovitih putovanja u SAD je odustao od nastupa na Fringe festivalu u New Yorku. Kako kaže, zabrinjava ga činjenica da se posjetitelji sada ocjenjuju prema svojim stavovima i mišljenjima.

Serry nije jedini. U ožujku je francuskom znanstveniku, poznatom po kritikama Trumpa, odbijen ulazak nakon pretrage telefona. U lipnju je australski pisac zadržan i odbijen na ulazu jer su granični službenici, pregledavajući njegov uređaj, tvrdili da su pronašli dokaze o ranijoj uporabi droga. Sve veći broj europskih putnika, uključujući Nijemce i Britance, također je doživjelo slične situacije.

Preporuke i mjere opreza

U strahu od pretresa, mnogi putnici brišu društvene mreže, privatne poruke i fotografije, uklanjaju biometrijsku zaštitu ili putuju s tzv. 'burner' telefonima koje koriste samo za to putovanje. U Kanadi su neke javne institucije zaposlenicima savjetovale da ostave osobne uređaje kod kuće i koriste zasebne prazne telefone prilikom odlaska u SAD.

Imigracijska odvjetnica Heather Segal istaknula je da mnogi ljudi osjećaju krivnju i nesigurnost, iako nisu svjesni da su učinili bilo što sporno. Savjetuje putnicima da procijene rizik pregledom privatnih podataka na uređajima te informacija koje su javno dostupne.