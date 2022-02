Što donosi zakon o čipovima? 'Europa će postati industrijski lider u ovoj strateškoj grani'

Europska komisija je u utorak predložila zakon o čipovima, koji bi trebao zajamčiti sigurnost opskrbnog lanca i vodeću ulogu EU-a u tehnologiji poluvodiča i mobilizirati 43 milijarde eura javnih i privatnih investicija u taj strateški važan sektor. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da cilj EU-a da do 2030. udio EU-a u svjetskoj proizvodnji čipova bude na 20 posto, s današnjih 9 posto. Budući da će se potražnja do 2030. godine udvostručiti, to znači četverostruko povećanje proizvodnje u Europi

“Zakon o čipovima kratkoročno će povećati našu otpornost na buduće krize, omogućujući nam da predvidimo i izbjegnemo poremećaje u lancu opskrbe. A u srednjem roku, pomoći će da Europa postane industrijski lider u ovoj strateškoj grani”, izjavila je von der Leyen. Čipovi su neizostavna komponenta u današnje digitalno dobe, koji pokreću sve od od pametnih telefona i električnih romobila do vlakova. Nestašica računalnih čipova uzrokovana pandemijom koronavirusa utječe na niz industrija, a najteže je pogođena automobilska kao i industrija pametnih telefona, računala i igraćih konzola, hladnjaka, perilica rublja i suđa, televizora i svih električnih uređaja. Čipovi su danas ono što je bio čelik u 20. stoljeću, najvažniji sektor u kojem Europa ne želi zaostajati. Većina proizvodnje je u Aziji, otprilike 50 posto ukupnih svjetskih mikročipova i do 95 posto najnaprednijih čipova dolazi iz Tajvana. Eventualna invazija Kine na Tajvan, koji smatra svojim dijelom, dodatno bi otežala pristup Europe čipovima.