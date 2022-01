Twitter razotkriva: Muskove najave o ugradnji čipova u ljude podsjećaju na epizodu popularne serije

Nakon što su Elon Musk i njegova kompanija Neuralink najavili implantat koji će ljudima jednom omogućiti 'spremanje i reprodukciju sjećanja' hrpa posjetitelja Twittera odmah je povukla paralelu s epizodom popularne serije 'Black Mirror'

Naravno, Twitter ne bi reagirao tako burno sam od sebe, za to je trebala objava nekog medijskog izvora - u ovom slučaju Pop Cravea koji je spomenuo Muskove izjave tijekom prezentacije Neuralinka održane 2020 .

'U budućnosti ćete moći spremati i replicirati sjećanja', rekao je Musk tijekom prezentacije, na što je autor članka naglasio da 'sve ovo jako zvuči kao ona epizoda 'Black Mirrora', u kojoj sjećanja na koncu možete poslati u novo ili robotsko tijelo' te se referira na tehnologiju Grain iz epizode 'The Entire History of You'.

Serija je postala jako popularna zbog komentiranja i satirizacije odnosa društva i tehnologije. U spomenutoj epizodi tema je implantat koji ljudima omogućava snimanje audiovizualnih sjećanja i njihovo ponovno kasnije gledanje. Zamišljeni uređaj također je dozvoljavao uređivanje, cenzuriranje ili brisanje snimljenih sjećanja.