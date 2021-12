Intel ulaže sedam milijardi dolara u proizvodnju čipova u Maleziji

Intel će uložiti više od sedam milijardi dolara u izgradnju nove tvornice za pakiranje i testiranje čipova u Maleziji, rekao je izvršni direktor Pat Gelsinger, dodavši da će iduće godine najaviti i lokacije novih pogona u Europi i SAD-u

"Plan uistinu stiže u pravom trenutku, s obzirom na snažnu globalnu potražnju, potaknutu nestašicom čipova i potencijalnim izazovima koje donosi oporavak od pandemije širom svijeta", rekao je malezijski ministar međunarodne trgovine i industrije Mohamed Azmin Ali u priopćenju.

Očekuje se da će novo postrojenje za pakiranje u Maleziji početi s proizvodnjom u 2024. godini, rekao je šef Intela u četvrtak.

Izrazio je nadu da će početkom iduće godine najaviti lokacije novih pogona u Europi i SAD-u.

"Ukupno gledano, industrija poluvodiča u ovoj će godini porasti više nego u posljednja dva do tri desetljeća. No, ponuda još uvijek uvelike kaska za potražnjom... i predviđam da će ograničenja u opskrbi potrajati do 2023.", rekao je Gelsinger.

Njegova procjena podudara se s onom malezijske industrije montaže čipova, koja čini više od desetine globalne trgovine i vrijedna je više od 20 milijardi dolara.

SAD i Malezija najavili su u studenom da će do početka 2022. potpisati sporazum o poboljšanju transparentnosti, otpornosti i sigurnosti lanaca opskrbe u sektoru poluvodiča.

Globalna nestašica poluvodičkih čipova, dijelom uzrokovana povećanom potražnjom za elektronikom u pandemiji i poremećajima u lancima opskrbe dovela je do smanjenja proizvodnje automobila i kašnjenja isporuka pametnih telefona, podsjeća Reuters.