Prije 118 godina svemirska gromada sravnila šumu u Sibiru. Evo kako bi se Zemlja danas obranila

Dan asteroida obilježava se od 2016. kada ga je službeno proglasila Opća skupština UN-a, a služi kao podsjetnik na kozmičke prijetnje i načine na koje se Zemljani, zahvaljujući naprednoj tehnologiji, mogu obraniti

Međunarodni dan asteroida obilježava se 30. lipnja. Globalna je to inicijativa čiji je cilj povećati svijest o asteroidima, mogućim rizicima od njihovih udara te važnosti njihova ranog otkrivanja. Dan je 2016. godine službeno proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda, a od tada se obilježava nizom predavanja, radionica i javnih događanja diljem svijeta. Datum nije odabran slučajno. Asteroid Day se obilježava na godišnjicu Tunguske eksplozije, najvećeg zabilježenog udara svemirskog tijela u novijoj povijesti Zemlje.

Tunguska kao podsjetnik Dana 30. lipnja 1908. iznad središnjeg Sibira došlo je do eksplozije. Geokemijske analize tla oko mjesta eksplozije ukazuju na sudar malog kamenog asteroida i Zemljine atmosfere. Procjenjuje se da je asteroid promjera 50-60 metara udario u atmosferu iz smjera istok-jugoistoka, brzinom od oko 27 km/s, raspao se te detonirao na visini između pet i deset kilometara bez posljedičnog udarnog kratera. Sravnila je više od 2000 četvornih kilometara šume i oborila oko 80 milijuna stabala. Udarni val zabilježen je stotinama kilometara od epicentra, a seizmičke i atmosferske posljedice registrirane su diljem Europe. Procjene energiji oslobođene pri eksploziji kreću se od pet megatona pa čak do 30 megatona, a 10–15 megatona uzima se kao najvjerojatnija stvarna jačina eksplozije – otprilike jednako termonuklearnoj eksploziji Castle Bravo u veljači 1954. ili oko 1000 puta snažnije od atomskog bombardiranja Hirošime i Nagasakija te oko trećine snage Car-bombe, najjačeg nuklearnog oružja ikada detoniranoga. Očevici su tvrdili da su oko sedam sati ujutro na nebu iznad središnjeg Sibira vidjeli sjajnu vatrenu loptu kako uz snažnu buku leti u smjeru sjeverozapada. Eksploziju su registrirale seizmološke službe diljem Europe, a na nekim mjestima podrhtavanje tla bilo je snažno kao potres jačine 5,0 prema Richteru. Sljedećih dana noćno nebo u Aziji i Europi bilo je tako jako osvijetljeno da su ljudi u Londonu uz mogli čitati novine. Prema dostupnim podacima, najmanje jedna osoba je poginula, a moguće je da je stradalo i više ljudi. Od ideje do međunarodnog dana Inicijativu za obilježavanje Dana asteroida 2014. godine pokrenuli su astrofizičar i gitarist grupe Queen Brian May, redatelj Grigorij Richters, predsjednica zaklade B612 Danica Remy te bivši NASA-in astronaut Rusty Schweickart. Njihovu deklaraciju podržale su stotine znanstvenika, astronauta i javnih osoba, a dvije godine poslije Ujedinjeni narodi proglasili su 30. lipnja službenim međunarodnim danom posvećenim asteroidima.