Mladi u Hrvatskoj vijesti čitaju na društvenim mrežama, ali najviše vjeruju medijima

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) predstavila je rezultate istraživanja o navikama korištenja medija Generacije Z koje otkriva izrazit paradoks - iako mladi većinu sadržaja konzumiraju na društvenim mrežama, najveće povjerenje i dalje pridaju tradicionalnim hrvatskim medijima

Među mladima dominiraju digitalne i video platforme kao primarni kanali informiranja. Društvene mreže prednjače s velikim odmakom – njih nekoliko puta dnevno za informiranje koristi 68,9 posto ispitanika, tradicionalne medije poput online portala i TV-a prati 34 posto Generacije Z (rođenih od 1995. do 2012.), dok radio (13,8 posto) i tisak (5 posto) bilježe znatno manju upotrebu. Riječ je o strukturnom zaokretu Generacije Z prema konzumaciji sadržaja u digitalnom okruženju, ističe se u istraživanju HUDI-ja provedenog uz potporu Agencije za medije. Posebno se ističe da nalazi istraživanja pokazuju da je za Generaciju Z, neovisno o kanalu, presudna kvaliteta i argumentiranost sadržaja te transparentnost izvora – ''što otvara jasan prostor za odgovorne izdavače i vjerodostojno novinarstvo u digitalnom okruženju''. No kada se mjeri povjerenje, ističe se u istraživanju, Gen Z najviše vjeruje upravo onim kanalima koje najmanje koristi, radiju, tisku, televiziji te online portalima, a najmanje TikToku i sadržaju influencera, koje pritom konzumira najčešće.

Hrvatski mediji, pa društvene mreže, pa influenceri U izravnoj usporedbi, hrvatski mediji uvjerljivo nose najvišu razinu povjerenja, slijede društvene mreže, dok influenceri zauzimaju posljednje mjesto. Zanimljivo je i da povjerenje u pojedini medijski portal izravno prati njegovu čitanost – portali koji se više čitaju uživaju i veće povjerenje. Time se potvrđuje model u kojem poznavanje brenda gradi vjerodostojnost. Prema odgovorima ispitanika, Dnevnik hr., 24sata i Index.hr dominiraju i po čitanosti i po povjerenju, a posebno se ističe da čak 15,4 posto ''ne vjeruje niti jednom hrvatskom portalu''. Pojašnjava se i kako povjerenje u vijesti na hrvatskim portalima najviše ovisi o kvaliteti sadržaja i transparentnosti izvora. S druge strane, na društvenim mrežama glavni je faktor povjerenja argumentiranost i provjerenost informacija, a kod influencera kvaliteta i argumentiranost sadržaja – znatno više nego broj pratitelja. Ističe se i kako je tržište influencera visoko fragmentirano te da je čak 32 posto ispitanika izjavilo da ne vjeruje nikome od njih. Kao influencer s najvišom razinom povjerenja naveden je Marko Vuletić (6 posto), a slijede Nugato i Mirta Miler (4,1 odnosno 3 posto). Zaključno, najveće povjerenje među kategorijama influencera uživaju oni s edukativnim i znanstvenim sadržajem. Istraživanje je pokazalo kako i Generacija Z ima visoku samoprocjenu medijske pismenosti, što se baš ne dokazuje uvijek i u praksi. Naime, 77,6 posto ispitanika tvrdi da razumije razliku između vijesti, komentara i oglasa, a 76 posto svjesno je kako algoritmi utječu na sadržaj koji im se prikazuje. Znanje o medijima i provjeri informacija najčešće stječu samostalnim istraživanjem, pri čemu su društvene mreže kao izvor znanja gotovo izjednačene sa školom i fakultetom. Kultura dijeljenja sadržaja relativno je odgovorna, u istraživanju se navodi da 65,1 posto ispitanika uvijek ili često provjerava istinitost vijesti prije nego što ih podijeli. Kada se ipak dijeli bez provjere, glavni okidač nije politički ili osobni motiv, nego emocionalni apel sadržaja – zanimljiva, šokantna ili zabavna vijest, pojašnjava se u istraživanju.