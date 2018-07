Stiže najdulja pomrčina Mjeseca u 100 godina, a spektaklu će se pridružiti i Mars

Dva tjedna nakon pomrčine Sunca, očekuje se najduža pomrčina mjeseca u proteklih 100 godina. Na sretnoj smo poziciji jer će iz naših krajeva biti vidljiva više od pet sati, a prilikom izlaženja iz sjene Mjesec će biti crvene boje. K tome će se još i Mars približiti Zemlji, što će ga učiniti svjetlijim nego inače

Najduža lunarna pomrčina u posljednjih sto godina je samo tjednima daleko. Osim što će neobično dugo trajati, mjesec će poprimiti predivnu crvenu boju – fenomen kojeg zovemo krvavi mjesec . No najbizarnije je to što će u isto vrijeme Mars izgledati svjetlije nego inače. Ovakav privid rezultat je približavanja tog planeta Zemlji na najmanju udaljenost u posljednjih 15 godina.

'Ovo je sjajno', izjavio je za The Times Robert Massey iz britanskog Kraljevskog astronomskog društva. 'To je stvarno lijepa i rijetka prilika da vidimo pomrčinu mjeseca pored Marsa na noćnom nebu. Imat ćete dva sjajna objekta koje javnost obožava ... to je odlična prilika fotografima.'

Pomrčina će biti vidljiva 27. srpnja i trajat će čak nekoliko sati, a nastat će kad se Zemlja nađe između Sunca i svog satelita. Razlog zbog kojeg će pomrčina trajati tako dugo je taj što se Mjesec nalazi dalje od našeg planeta nego inače, pa mu je potrebno više vremena da iziđe iz sjene.

Osim toga, bit će zanimljivo vidjeti još jedan krvavi mjesec, i to u isto vrijeme. Ovaj fenomen nastaje zbog učinka poznatog pod nazivom Rayleighovo raspršenje. Naime, zelene i ljubičaste zrake svijetlosti lome se kroz atmosferu pa Mjesec gledamo kroz 'crvene naočale'.

Fenomen će se najbolje – i najduže – vidjeti iz Jugoistočne Europe, kaže Massey. U jugoistočnoj Engleskoj, pomrčina će trajati sat i 23 minuta s početkom u 20.49 sati.