Stigla je nova FE serija uređaja iz Samsunga, evo što su pripremili

Tablet Galaxy Tab S9 FE od 10,9 inča i Tab S9 FE+ od 12,4 inča dolaze s automatskim osvježavanjem koje se prilagođava do 90 Hz. Tab S9 FE i Tab S9 FE+ dobili su ocjenu IP68 standarda, što znači da su otporni na prašinu i potapanje u vodi. Baterija Tab S9 FE+, piše Samsung, omogućuje do 20 sati reprodukcije videozapisa s jednim punjenjem.

Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE donose tehnologiju aktivnog poništavanja buke (ANC) i ambijentalni zvuk. Također, automatsko personalizirano oblikovanje zvuka naprednog sustava s tri mikrofona, uz duboko učenje temeljeno na umjetnoj inteligenciji, izdvaja glas korisnika iz neželjene pozadinske buke za jasnije pozive.

Galaxy Buds FE dolaze s najduljim vijekom trajanja baterije u Buds seriji, omogućivši do 8,5 sati reprodukcije s punim slušalicama i ukupno do 30 sati s uključenim kućištem za punjenje. Čak i uz korištenje ANC, korisnici mogu dobiti do 6 sati reprodukcije zvuka s punim slušalicama i ukupno do 21 sat s uključenim kućištem za punjenje. Galaxy Buds FE dostupne su po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 99 EUR u dvije moderne boje: grafitna i bijela.