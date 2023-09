Najprostraniji tablet s Androidom dobio nasljednika: Isprobali smo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Zahvaljujući napretku u polju čipova i optimizaciji zaslona, ovogodišnji premijski tablet iz Samsunga ponovno ciljanu publiku nalazi u korisnicima kojima jednostavno treba što više prostora na ekranu, što podrazumijeva sve od onih koji vole gledati filmove do onih koji koriste tablet za malo ozbiljnije stvari, poput uređivanja videa, uredskog posla i na koncu - ilustracije.

Tome doprinosi i mogućnost držanja olovke centimetar ili dva iznad ekrana, kao i projiciranje točke kursorom, koja točno pokazuje gdje ćete pritisnuti. Ovo je, podsjetimo, iznimno koristan alat za ilustraciju, s obzirom na to da razni kistovi znaju imati različit profil, pa ovakva količina kontrole samo koristi lakšem radnom procesu. Problem s ilustracijom je, doduše, to što ocrtavanje na zaslonu prilično kasni u odnosu na poteze rukom. Na ovo se s vremenom može naviknuti, no iskustvo korištenja upravo zato kaska za iPadom Pro, čije je vrijeme reakcije na dodir digitalne olovke skoro nepostojeće.

Kaskanje u performansama također se može vidjeti prilikom renderiranja videozapisa koji se na konkurenciji daju izvrtjeti oko 50 posto kraće nego na Ultri. S druge strane, ako ne spadate među ilustratore ili kreatore videosadržaja, Samsung Galaxy S9 Ultra ima puno toga ponuditi. Nažalost, čak i uz sve njegove adute, Galaxy Tab S9 Ultra ima nekoliko dizajnerskih propusta.