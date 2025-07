Spotify u središtu novog skandala: 'Ovo je ozbiljan udarac glazbenoj industriji'

Istraga portala 404 Media otkrila je da su računalno generirane pjesme osvanule na službenim profilima pokojnih glazbenika, i to bez znanja ili pristanka njihovih nasljednika ili diskografskih kuća, prenosi Tech Radar.

Najzvučniji primjer je pjesma Together, koja se pojavila na profilu Blakea Foleyja, country pjevača ubijenog 1989. godine. Pjesma zvučno ne nalikuje njegovu stilu, a fotografija koja ju prati prikazuje mladog plavokosog muškarca koji ni vizualno nema veze s Foleyjem. Daljnjom analizom, pjesma je povezana s profilom tvrtke Syntax Error, povezane sa Spotifyjem, koja je navodno odgovorna za niz sličnih lažnih izdanja.

Još jedan slučaj objavio je The Next Web, ističući pjesmu Happened To You, koja je lažno pripisana slavnom country kantautoru Guyju Clarku, dobitniku Grammyja koji je preminuo 2016. godine. I ova je pjesma, kao i prethodna, povezana sa Syntax Errorom.

Nakon objave članka, Spotify je povukao sporni sadržaj, no incident nije izoliran. Platforma se već neko vrijeme suočava s navalom AI generirane glazbe koja se lažno predstavlja kao autentično umjetničko djelo.